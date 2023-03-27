Нейросеть показала облик знаковых зданий Москвы и Санкт-Петербурга в 2100 году

«Авито Недвижимость» с помощью нейросети Midjourney спроектировала, как в 2100 году будут выглядеть знаковые здания Москвы и Санкт-Петербурга, сообщила компания.
Главным критерием указывался футуристичный стиль зданий, который в то же время отражает российские реалии.
Нейросеть предложила новые варианты планировок башен Москва-Сити: полностью застекленные небоскребы необычной формы.
Также нейросеть показала постройку, похожую на главное здание МГУ. Midjourney представила, как усовершенствовать здание и придать ему современности, оставив традиционную архитектуру.
Для Санкт-Петербурга нейросеть сгенерировала стадион «Газпром Арена» будущего. Это белое здание в форме купола с элементами из стекла.
Также Midjourney показала здание, которое могло бы стать новой версией Витебского вокзала. Верхняя часть строения напоминает космический корабль.
- Ранее с помощью Midjourney мебельный гипермаркет Hoff спроектировал варианты гостиных для Сальвадора Дали, Виктора Цоя, Мерилин Монро, Энди Уорхола, принцессы Дианы и Ван Гога, какими они могли бы быть, если бы их владельцы жили в наши дни в обычных московских квартирах.
- А продуктовый ритейлер X5 Group показал с помощью нейросети типичные портреты покупателей «Пятерочки» и «Перекрестка» в разных регионах страны.
Фото: Предоставлены пресс-службой «Авито Недвижимость»
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