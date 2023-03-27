«Авито Недвижимость» с помощью нейросети Midjourney спроектировала, как в 2100 году будут выглядеть знаковые здания Москвы и Санкт-Петербурга, сообщила компания.

Нейросеть показала облик знаковых зданий Москвы и Санкт-Петербурга в 2100 году