Бизнес увидел риски в передаче информации об интернет-рекламе Роскомнадзору

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил против проекта постановления правительства, который обязывает рекламодателей передавать Роскомнадзору данные о стоимости рекламы, аудитории и непосредственно саму рекламу. В союзе увидели в требованиях риски для бизнеса, поскольку эта информация является коммерческой тайной.

Проект постановления правительства утверждает список данных, которые рекламодатели должны передавать Роскомнадзору по закону о единой системе учета рекламы в интернете. Он был разработан Минцифры и опубликован для общественного обсуждения на 3 декабря 2021 года. В своем отзыве комиссия РСПП по связи раскритиковала проект, сообщил «Коммерсантъ».

Комиссия посчитала объем сведений для передачи избыточным, а передачу информации о самой рекламе «нецелесообразной и необоснованной». В отзыве утверждается, что это противоречит закону «О рекламе» и может привести к дополнительным финансовым расходам и рискам для бизнеса в связи с урегулированием передачи объектов авторских и смежных прав.

Кроме того, проект обязывает компании предоставлять данные, относящиеся к коммерческой тайне, отмечают в РСПП. В частности, речь идет о сведениях о заключенных договорах, их цене, стоимости показа рекламы, параметрах целевой аудитории.

В Роскомнадзоре указали, что доступ непосредственно к самой рекламе необходим для «контроля за соблюдением законодательства в области рекламы и информации, в том числе при рассмотрении обращений граждан». В Минцифры утверждают, что документ дорабатывается с учетом замечаний при участии всех заинтересованных сторон, в том числе бизнеса.

Поправки к закону о рекламе, согласно которым в рунете появится единая система учета интернет-рекламы, были приняты 17 июня 2021 года. Они вступят в силу 1 сентября 2022 года. Оператором системы станет Роскомнадзор. Проект постановления предполагает, что рекламодатели будут передавать в систему информацию о рекламодателе, распространителе и операторе рекламы (имя, ИНН, адрес и другие сведения), а также информацию о самой рекламе: объемах, стоимости, целевой аудитории.