Минюст подготовил поправки, ограничивающие полномочия полиции в отношении бизнеса

В России хотят ограничить полномочия полиции и контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса, соответствующий проект поправок к некоторым статьям КоАП опубликовал Минюст. На инициативу ведомства обратил внимание «Коммерсантъ».

В частности, поправки предлагают новые правила, по которым заводить дела об административных нарушениях, связанных с невыполнением обязательных требований, смогут только контрольно-надзорные ведомства (не распространяется на полномочия прокуроров).

Авторы проекта считают, что из КоАП следует исключить «отдельные полномочия» полиции по составлению протоколов и рассмотрению дел о правонарушениях «в тех сферах общественных отношений», в которых представители МВД не имеют полномочий.

В пояснительной записке к документу уточняется, что полиция сможет привлекать бизнес к ответственности в тех случаях, когда необходимо «оперативное реагирование на нарушения».

По словам заместителя исполнительного директора «Опоры России» Ивана Ефременкова, поправки могут снизить административное давление на бизнес, однако их не так уж много.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов также отмечает, что проект затрагивает «далеко не все» полномочия МВД.

Ранее глава РФ Владимир Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес за нарушения в компетенции контрольно-надзорных органов.

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