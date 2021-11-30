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Рентабельность крупного и среднего бизнеса в России достигла максимума с 2018 года

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В первом полугодии 2021 года совокупная прибыль крупных и средних российских компаний от продаж продукции составила 10,64 трлн рублей. Это рекордный показатель за 2,5 года. Рентабельность реализованных товаров и услуг достигла 12,5%, что стало максимальным значением со второго полугодия 2018 года.

Рентабельность крупного и среднего бизнеса в России достигла максимума с 2018 года

За январь-июнь 2021 года выручка крупных и средних предприятий от продажи товаров, работ и услуг составила 95,64 трлн рублей, а их прибыль — 10,64 трлн, сообщили «Известия» со ссылкой на данные исследования FinExpertiza. Рентабельность продукции составила 12,52%. Этот показатель стал максимальным со второго полугодия 2018 года (тогда он достиг 12,7%).

Наилучшие показатели по увеличению рентабельности зафиксированы в Карелии (69,5%), Еврейской автономной области (68,3%), Мурманской области (62,9%), Тыве (50,5%), Астраханской (50%) и Магаданской областях (47,1%).

При этом в семи регионах рентабельность проданных  оказалась отрицательной, то есть предприятия понесли убытки. Согласно исследованию, худшие финансовые результаты показал бизнес в Амурской области (–27%), Ингушетии (–20,3%), Чечне (–5,5%), Севастополе (–4,4%) и Кабардино-Балкарии (–2,7%).

Рентабельность рассчитывается как соотношение полученной прибыли к себестоимости реализованных товаров услуг. В исследовании использованы данные Росстата о финансовом состоянии крупных и средних компаний со средним числом работников более 15. Малый бизнес, госучреждения, банки, страховые и иные финансово-кредитные организации в статистике не входят.

Общий рост рентабельности компаний эксперты связывают с восстановлением мировой и российской экономики после кризиса, вызванного пандемией. «Карантинные ограничения ослабевают, восстанавливается глобальный и розничный спрос, на этом фоне растут производство и сбыт продукции», — отметили в FinExpertiza

По мнению аналитиков, огромное значение для восстановления финансовых показателей российского крупного и среднего бизнеса имеет начавшееся в 2021 году резкое удорожание сырьевых товаров. Так, в лидирующих регионах по рентабельности ключевую роль играют отрасли, ориентированные на экспорт сырья — добыча и обрабатывающая промышленность.

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Вместе с тем, эксперты отмечают, что высокая инфляция в дальнейшем негативно повлияет на рост ренатбельности российских компаний. По мнению руководителя группы региональных рейтингов АКРА Елены Анисимовой, фактор высокой инфляции скорректирует рентабельность — постепенно влияние высоких цен в одних отраслях скажется на рентабельности других.

По словам вице-президента «Опоры России» Николая Дунаева, во многом рентабельность «пожирает инфляция», в частности, вызванная внешними факторами.

Как утверждает директор Центра развития компетенций в маркетинге ВШЭ Татьяна Комиссарова, одним из основных драйверов роста рентабельности выступило увеличение потребительского кредитования, прежде всего ипотечного.

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Фото на обложке: Mikbiz / Shutterstock

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