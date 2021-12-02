Только 22% компаний малого бизнеса могли рассчитывать на господдержку во время локдауна — опрос

Лишь около 22% российских малых компаний сообщили, что им были положена господдержка за ноябрьские нерабочие дни, выяснилось в ходе опроса «БухСофт». При этом 17% малого бизнеса даже не знали о том, что государство оказывает помощь пострадавшим отраслям в этот период.

Только 22,2% (122) опрошенных компаний сообщили, что им положены льготы за период ноябрьских нерабочих дней. 28,6% (157) ответили, что им не положена помощь от государства, хотя их бизнес сильно пострадал. 32,1% (176) считают, что не пострадали из-за локдауна.

При этом опрос показал, что 17,1% (94) даже не знали, что могли рассчитывать на господдержку.

Из числа компаний, которым были положены льготы за ноябрьский локдаун, большинство — 73,8% (90) — смогли претендовать на безвозмездные субсидии по 12 тыс. рублей на каждого сотрудника. 9% (11) компаний смогли воспользоваться льготным кредитом для бизнеса. И около 17% (21) смогли претендовать на обе субсидии.

Наибольшее предпочтение опрошенные компании отдали мерам поддержки в виде:

безвозмездной субсидии по 12 тыс. рублей на каждого сотрудника — за этот вариант проголосовали 72,5% (398) респондентов;

снижения страховых взносов до 15% — около 40% (220);

моратория на проверки малого и среднего бизнеса — 32,4% (178);

налоговых каникул — 26,4% (145);

беспроцентных кредитов на зарплаты сотрудникам — 24,4% (134).

Более 41% (228) компаний сообщили, что ранее получали государственные льготы. Около 22% (119) — не получали господдержку, однако, их компании не пострадали в ходе пандемии. При этом около 37% (202) ответили, что не получали, хотя их бизнес сильно пострадал.

В опросе приняли участие 549 представителей малого бизнеса со всей России из сфер торговли, услуг, недвижимости, строительства, транспорта, сельского хозяйства.

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