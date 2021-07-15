Большинство предпринимателей ожидают локдаун из-за COVID-19 — опрос

Российские бизнесмены потенциально готовы к повторению локдауна: большинство из них считают, что смогут пережить непродолжительные ограничения без потерь. Предприниматели настроили свои ИT-системы и перешли на удаленку.

Это следует из данных опроса сервиса онлайн-исследований Oprosso. В нем принимали участие 1500 респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани. Все они заняты в работе розничных предприятий, сфере услуг, финансовом секторе, а также на малых предприятиях, пишет РБК.

Половина предпринимателей в России (51,5%) ждут повторного локдауна из-за COVID-19. При этом 62,3% опрошенных заявили, что уже подготовились к такому развитию событий.

Почти треть (28%) предпринимателей считают, что смогут работать дистанционно без потерь для бизнеса несколько месяцев. Еще 23,5% заявили о готовности работать без потерь бессрочно, а 21% рассказали, что готовы проработать так всего несколько недель. И только 9% респондентов утверждают, что их бизнес сможет продержаться на дистанционной работе около полугода. О том, что их предприятие не сможет работать удаленно без потерь для бизнеса, сообщили 18% респондентов.

Говоря о том, что помогло подготовить бизнес к удаленке, бизнесмены отметили прошлогодний опыт. При этом почти половина респондентов (48%) сообщили, что они оставили часть сотрудников на удаленке и после снятия ограничений. 81% опрошенных считают, что ИТ-системы их бизнеса теперь полностью готовы к полноценной удаленной работе.

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Фото: Е. Самарина/Mos.ru