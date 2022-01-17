Предприниматели по всему миру назвали главные риски для бизнеса

Во всем мире почти 50% руководителей компаний считают главными рисками для бизнеса киберугрозы и глобальные проблемы со здоровьем людей. Еще 43% бизнесменов опасаются макроэкономической волатильности, а изменение климата беспокоит чаще крупные и богатые компании.

Среди опрошенных компаний 3% имеют выручку в $25 млрд или более, а самая большая группа — 38% с выручкой менее $100 млн, сообщил Forbes со ссылкой на исследование компании PwC.

Киберугрозы и здравоохранение в мире беспокоили руководителей и в предыдущем опросе. Кибератаки реже всего беспокоят глав предприятий обрабатывающей промышленности и потребительского сектора — 40% и 39% соответственно. Хотя именно на эти отрасли часто нападают хакеры. Для сравнения — в финансовом секторе хакеров опасаются 59% опрошенных.

Гораздо реже среди факторов риска упоминали геополитические конфликты (32%) и социальное неравенство (18%).

Практически все перечисленные факторы беспокоят руководителей компаний в первую очередь тем, что несут угрозу продажам, выручке и достижению финансовых целей.

Исключение — социальное неравенство, так как оно, как полагают бизнесмены, может сначала негативно сказаться на возможностях привлекать и удерживать ключевых сотрудников.

И несмотря на опасения, главы компаний остаются оптимистично настроенными: 77% респондентов ждут роста мировой экономики в этом году.

Больше 50% опрошенных уверены в перспективах роста выручки в ближайший год. Чаще других об этом говорили руководители фондов частного капитала и главы технологических компаний. В автомобильном секторе и сфере гостеприимства в этом уверены меньше половины опрошенных людей.

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