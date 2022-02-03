Бывший владелец бренда «Б. Ю. Александров» не смог отсудить 85% компании у топ-менеджеров

Арбитражный суд Московской области отказал бывшему владельцу компании «Ростагрокомплекс» Юрию Изачику в требовании признать недействительным договор дарения 85% компании топ-менеджерам группы.
Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел, обратил внимание «Коммерсантъ». Изачик утверждает, что подписал договор дарения в тяжелом физическом и психическом состоянии после операции, а топ-менеджеры ввели его в заблуждение. Они якобы убедили его, что компания находится в сложном финансовом положении и в случае банкротства он будет отвечать по ее долгам как единственный владелец.
«Ростагрокомплексу» принадлежит бренд творожных сырков «Б. Ю. Александров». Компания была основана в 1999 году Борисом Александровым, Юрием Изачиком и Леонидом Микиртумовым. Александров умер в ноябре 2020 года.
Юрий Изачик владел 100% «Ростагрокомплекса» с момента основания компании. В сентябре 2021 года Изачик передал по 17% (всего 85%) компании топ-менеджерам Сергею Бабаченко, Валентине Кшенниковой, Галине Макаровой, Марине Резниковой и Нелли Храпуновой. После чего между ее совладельцами возник корпоративный спор.
После того, как Изачик оспорил договор дарения и потребовал вренуть доли, против него было возбуждено дело о принуждении к сделке (ч. 2 ст. 179 УК РФ). В ноябре Тверской суд Москвы заочного арестовал Изачика, который в то время находился в США.
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Фото на обложке: PNH /
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