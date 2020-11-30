Умер основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров

Основатель бренда молочной продукции «Б.Ю. Александров» и президент «Ростагроэкспорт» Борис Александров скончался в ночь на 30 ноября 2020 года. Об этом сообщает Российский союз предприятий молочной отрасли, членом которого является «Ростагроэкспорт».

В «Ростагроэкспорте» подтвердили смерть Александрова. Предпринимателю было 73 года.

СМИ сообщают, что в начале ноября Александров заразился коронавирусом. 23 ноября его госпитализировали в тяжелом состоянии. В больнице он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Представитель предпринимателя подтвердил Forbes, что Александров был заражен COVID-19.

Борис Александров родился в 1947 году. Высшее образование предприниматель получил в Первом Московском мединституте. После этого он двадцать лет проработал врачом-терапевтом.

Компания «Ростагроэкспорт», сооснователем и президентом которой являлся Александров, была основана в 1995 году. Компания занимается производством молочной продукции. Сегодня в ее состав входят 3 собственных производства: «Ростагрокомплекс», «Саратовский комбинат детского питания» и «ШокоМастер».

Также в 2006 году на российском рынке появился бренд «Б.Ю. Александров», под которым выпускаются творожные сырки, йогурты, молоко, творожная масса, ряженка и другие молочные продукты.

Александрову, единственному в России, трижды присуждалась премия «Предприниматель года» — в 2004, 2006, 2007 годах. Он являлся членом Академии проблем качества РФ и Российской академии бизнеса и предпринимательства, а также кавалером ордена «Знак качества».

В 2013 году у Александрова было обнаружено онкологическое заболевание, после чего он продолжительное время жил в Латвии.

Фото: РБК