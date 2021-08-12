Российская Cabra VC запустила новый фонд на $50 млн для поиска стартапов ранних стадий

Российская инвестиционная компания Cabra VC запустила фонд Cabra VC Discovery Fund. Он ориентирован на глобальные компании ранней стадии, преимущественно Seed stage, сообщили RB.ru в Cabra VC.

Планируемый объем фонда — $50 млн. В июле было проведено первое закрытие на $10 млн.

Цель Discovery фонда — отобрать команды для инвестиции на ранней стадии, и в будущем сформировать поток сделок на Series A. Предпочтение будет отдаваться выпускникам Y Combinator, 500Startups, Alchemist и TechStars, с которыми сотрудничает Cabra VC.

Фонд в ближайшие годы будет ориентирован на компании из США и Индии, в первую очередь Discovery интересуют финтех-компании, а также те, которые развивают технологии вовлечения клиентов. Управляющие партнеры Cabra VC отметили, что постепенно планируют расширять фокус Discovery, добавляя новые географии.

Фонд будут вести два партнера: сооснователь Сabra VC и ментор 500Startups San Francisco Алексей Алексанов и партнер Cabra VC и сооснователь стартапа MSQRD Евгений Затепякин.

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Большинство сделок нового фонда будут доступны членам инвестиционного клуба Cabra Angels, в котором на сегодняшний день состоит более 200 частных инвесторов, прошедших аккредитацию на площадке AngelList.

«В последующие 10 лет мы планируем проинвестировать в стартапы ранних стадий $1 млрд, — сообщил основатель Cabra VC Шухрат Ибрагимов. — Каждый год мы будем запускать по несколько узко фокусных Series A фондов объемом до $50 млн».

В планах компании запустить в 2021-2022 годах три новых Series A фонда суммарно на $150 млн:

Cabra VC Customer Engagement Technologies Fund;

Cabra VC India Fintech Fund;

Cabra VC Zero-Code Fund.

В апреле управляющий партнер Cabra VC Алексей Алексанов рассказал о третьем фонде, запущенном в ноябре 2020 года. В фонд попадут 15 компаний Раунда А из США. Тогда же стало известно, что в этом году Cabra VC запустит отдельный фонд с фокусом на индийские fintech-стартапы.

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Фото: Unsplash