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Российская Cabra VC запустила новый фонд на $50 млн для поиска стартапов ранних стадий

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российская инвестиционная компания Cabra VC запустила фонд Cabra VC Discovery Fund. Он ориентирован на глобальные компании ранней стадии, преимущественно Seed stage, сообщили RB.ru в Cabra VC.

Российская Cabra VC запустила новый фонд на $50 млн для поиска стартапов ранних стадий

Планируемый объем фонда — $50 млн. В июле было проведено первое закрытие на $10 млн. 

Цель Discovery фонда — отобрать команды для инвестиции на ранней стадии, и в будущем сформировать поток сделок на Series A. Предпочтение будет отдаваться выпускникам Y Combinator, 500Startups, Alchemist и TechStars, с которыми сотрудничает Cabra VC.

Фонд в ближайшие годы будет ориентирован на компании из США и Индии, в первую очередь Discovery интересуют финтех-компании, а также те, которые развивают технологии вовлечения клиентов. Управляющие партнеры Cabra VC отметили, что постепенно планируют  расширять фокус Discovery, добавляя новые географии.

Фонд будут вести два партнера: сооснователь Сabra VC и ментор 500Startups San Francisco Алексей Алексанов и партнер Cabra VC и сооснователь стартапа MSQRD Евгений Затепякин.

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Большинство сделок нового фонда будут доступны членам инвестиционного клуба Cabra Angels, в котором на сегодняшний день состоит более 200 частных инвесторов, прошедших аккредитацию на площадке AngelList.

«В последующие 10 лет мы планируем проинвестировать в стартапы ранних стадий $1 млрд, — сообщил основатель Cabra VC Шухрат Ибрагимов. — Каждый год мы будем запускать по несколько узко фокусных Series A фондов объемом до $50 млн».

В планах компании запустить в 2021-2022 годах три новых Series A фонда суммарно на $150 млн:

  • Cabra VC Customer Engagement Technologies Fund;
  • Cabra VC India Fintech Fund;
  • Cabra VC Zero-Code Fund.  

В апреле управляющий партнер Cabra VC Алексей Алексанов рассказал о третьем фонде, запущенном в ноябре 2020 года. В фонд попадут 15 компаний Раунда А из США. Тогда же стало известно, что в этом году Cabra VC запустит отдельный фонд с фокусом на индийские fintech-стартапы.

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Фото: Unsplash

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