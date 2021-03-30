Раунд от инвестора Ozon и App Annie: сервис видеосообщений от звезд Cameo стал «единорогом»

В результате раунда С финансирования оценка стоимости платформы Cameo превысила $1 млрд. Стартап стал «единорогом» и сообщил об этом на своем веб-сайте. Сервис позволяет знаменитостям записывать платные видеообращения и поздравления для поклонников.

В рамках нового раунда Cameo привлек $100 млн, увеличив общую сумму полученных инвестиций до $165 млн.

Лид-инвестором стал фонд e.ventures, который ранее финансировал аналитическую компанию App Annie, интернет-сервис с российскими корнями Nginx и российский интернет-магазин Ozon.

Также в раунде участвовали компания GV (бывшая Google Ventures), вложившаяся ранее в Uber, Slack и сервис проката самокатов Lime; фонд Alexa Fund от Amazon; фонд F Vision Fund 2; инвестиционное подразделение Morgan Stanley — Counterpoint Global, а также скейтбордист Тони Хоук.

Полученные средства Cameo планирует направить на улучшение сервиса, развитие новых продуктов, расширение аудитории и выход на новые рынки.

Точная стоимость стартапа не называется. В компании отметили, что она «немного больше $1 млрд». По данным Forbes, в 2019 году Cameo была оценена примерно в $300 млн — после раунда финансирования на $50 млн.

На настоящий момент платформа работает 4 года. Стоимость видеопосланий варьируется от $5 до более чем $2,5 тысяч, пишет WSJ. По данным издания, сервис зачастую привлекает знаменитостей, чей пик популярности уже прошел.

Обычно люди заказывают видеосообщения на день рождения или другие праздники, пояснил газете сооснователь и гендиректор компании Стивен Галанис.

По заявлению Cameo, наиболее популярные знаменитости, например, актер Брайан Баумгартнер из сериала «Офис», могут заработать на платформе более $1 млн в год. Британский актер Джеймс Бакли из сериала «Доктор Кто» в 2020 году записал около 10 тысяч роликов.

Пока сервис не приносит прибыли, сообщил Галанис. По его словам, выручка компании в 2020 году составила около $100 млн. Показатель вырос в 4 раза в годовом исчислении. Но 75% этой суммы еще нужно выплатить создателям видео.

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Фото: Mariia Korneeva / Shutterstock