Разработчик электромобилей Canoo купил производственные активы Arrival

Разработчик электромобилей Canoo приобрел большую часть производственных активов британского подразделения Arrival . Об этом говорится в сообщении Canoo.

Оборудование соберут в более чем 20 контейнеров и отправят морем на производственные мощности Canoo в Оклахоме.

В январе 2024 года Canoo выкупила практически все оборудование, принадлежавшее американскому подразделению Arrival. Эти активы также перевезли в Оклахому из Северной Каролины.

Сообщается, что Canoo приобрела британские активы со скидкой в 80%. Оборудование отбиралось и проверялось в течение нескольких месяцев.

Разработчику электромобилей Canoo сделка позволит ускорить автоматизацию процессов производства и сократить капитальные расходы на 20%.

Arrival в 2015 году основал экс-глава и бывший замминистра связи России Денис Свердлов. Штаб-квартира стартапа расположилась в Великобритании.

В октябре 2020 года Arrival привлек $118 млн инвестиций от фондов, находящихся под управлением инвестиционной компании BlackRock. Средства должны были направить на наращивание производства электромобилей, включая запуск первой американской микрофабрики компании в Южной Каролине.

В июле 2022 года Arrival сократил около трети сотрудников. Компания назвала это «реорганизацией бизнеса», необходимой в сложной экономической ситуации.

В марте 2023 года Arrival привлек $300 млн от инвесткомпании Westwood Capital и по итогам первого полугодия получил чистый убыток в размере $155,7 млн.

В ноябре 2023 года в компании начали изучать варианты продажи бизнеса, а в феврале 2024-го Arrival передал британский бизнес во внешнее управление, что TechCrunch назвал «британской версией банкротства».

Фото на обложке: Canoo