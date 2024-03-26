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Разработчик электромобилей Canoo купил производственные активы Arrival

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Разработчик электромобилей Canoo приобрел большую часть производственных активов британского подразделения Arrival. Об этом говорится в сообщении Canoo.

Разработчик электромобилей Canoo купил производственные активы Arrival
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Оборудование соберут в более чем 20 контейнеров и отправят морем на производственные мощности Canoo в Оклахоме.

В январе 2024 года Canoo выкупила практически все оборудование, принадлежавшее американскому подразделению Arrival. Эти активы также перевезли в Оклахому из Северной Каролины. 

Сообщается, что Canoo приобрела британские активы со скидкой в 80%. Оборудование отбиралось и проверялось в течение нескольких месяцев.

Разработчику электромобилей Canoo сделка позволит ускорить автоматизацию процессов производства и сократить капитальные расходы на 20%. 

  • Arrival в 2015 году основал экс-глава и бывший замминистра связи России Денис Свердлов. Штаб-квартира стартапа расположилась в Великобритании. 
  • В октябре 2020 года Arrival привлек $118 млн инвестиций от фондов, находящихся под управлением инвестиционной компании BlackRock. Средства должны были направить на наращивание производства электромобилей, включая запуск первой американской микрофабрики компании в Южной Каролине.
  • В июле 2022 года Arrival сократил около трети сотрудников. Компания назвала это «реорганизацией бизнеса», необходимой в сложной экономической ситуации.
  • В марте 2023 года Arrival привлек $300 млн от инвесткомпании Westwood Capital и по итогам первого полугодия получил чистый убыток в размере $155,7 млн.
  • В ноябре 2023 года в компании начали изучать варианты продажи бизнеса, а в феврале 2024-го Arrival передал британский бизнес во внешнее управление, что TechCrunch назвал «британской версией банкротства».

Фото на обложке: Canoo

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