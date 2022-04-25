Дочерний банк «СПБ биржи» увеличит капитал в семь раз

Дочерний банк «СПБ биржи» «Бест Эффортс», выступающий ее расчетным депозитарием, сменит название на «СПБ банк», а его капитал будет увеличен в семь раз. Банк намерен разместить по открытой подписке 400 млн обыкновенных акций.

С учетом номинальной стоимости акций в 10 рублей докапитализация банка может составить минимум 4 млрд рублей при размещении всей эмиссии или больше по цене выше номинала. У нынешних акционеров будет преимущество на покупку акций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на решение собрания акционеров, которое прошло 22 апреля.

По данным на 15 февраля, основными владельцами банка были «СПБ биржа» (74%) и ассоциация «НП РТС» (15%). Собственный капитал банка по итогам прошлого года составлял 1,61 млрд рублей.

Капитал банка состоит из 56,45 млн обыкновенных акций и 100 тыс. привилегированных акций. Комиссионные доходы банка за минувший год увеличились до 2,36 млрд рублей, чистая прибыль составила более 500 млн рублей, в шесть раз выше показателя 2020 года.

Эксперт УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает размещение ценных бумаг «Бест Эффортс» банка плановым, так как торговая площадка намеревалась после IPO докапитализировать «дочки», чтобы обеспечить надежность операций.

Глава отдела по управлению акциями «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин добавил, что разделение стран на дружественные и недружественные заставляет «СПБ биржу» искать новые точки выхода, например, на азиатские рынки.

По его мнению, сейчас «банк, возможно, нуждается в докапитализации», а его акции будут покупать действующие акционеры.

«СПБ Биржа» в рамках IPO с листингом на собственной площадке привлекла $175 млн. В этом году компания планировала SPO на Nasdaq. Однако 24 апреля Nasdaq сообщила, что прекратит работу с инвесторами из России с 29 апреля.

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