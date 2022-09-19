«Яндекс.Заправки» подключили к сервису первые мойки автомобилей, около 100 станций самообслуживания доступно в Москве и Московской области, а также Красноярске. Об этом говорится в сообщении компании.

Теперь водители могут находить удобные им станции через приложение и оплачивать их услуги онлайн.

«Яндекс.Заправки» подключили к сервису мойки автомобилей