«Яндекс.Заправки» подключили к сервису мойки автомобилей

«Яндекс.Заправки» подключили к сервису первые мойки автомобилей, около 100 станций самообслуживания доступно в Москве и Московской области, а также Красноярске. Об этом говорится в сообщении компании.
Теперь водители могут находить удобные им станции через приложение и оплачивать их услуги онлайн.
Через приложение можно указать номер бокса, сумму и подтвердить оплату. Идти в кассу при этом не придется.
В ближайшиее время «Яндекс» также добавит опцию в «Карты» и «Навигатор», а также в приложение для водителей, которые выполняют заказы пользователей «Яндекс Go».
«Яндекс.Заправки» позволяют водителям находить АЗС по пути, оплачивать топливо и омывайку, не выходя из машины. Также предусмотрены скидки и бонусы от топливных сетей.
Фото на обложке: Unsplash
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