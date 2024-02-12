Банки вернули клиентам свыше 200 млрд рублей кэшбэком в 2023 году

Сбербанк, ВТБ, «Совкомбанк» и «Тинькофф банк» раскрыли данные о выплаченных бонусах по программам лояльности, в том числе кэшбэком. Всего в 2023 году они распределили более 200 млрд рублей, что на 50 млрд рублей больше, чем в 2022 году.

«Ведомости» отмечают, что на покупки бонусами клиенты Сбербанка потратили 140 млрд внутренней валюты программы «Сберспасибо» (1 бонус = 1 рубль), что в 2,3 раза превышает показатель предыдущего года. Рост трат обусловлен и ростом клиентов в проекте — их стало на 10 млн больше.

«Тинькофф» стал первым по сумме именно выплаченного кэшбэка в рублях — за ушедший год он вернул клиентам 83 млрд рублей (+28% к 2022 году), из которых 1 млрд рублей — через за покупки через Tinkoff Pay,

ВТБ начислил клиентам 24,3 млрд в бонусах и рублях (+6% к 2022 году), но бонусами больше — 22,8 млрд (+12% к 2022 году), причем 1 бонус тут меньше 1 рубля (0,85 рубля). «Совкомбанк» вернул около 3,5 млрд рублей баллами кэшбэка (+10% к 2022 году).

Рост начислений, не раскрывая суммы, отметили также в «Промсвязьбанке» (+20%), «Альфа-банке» и «Доме.РФ» (в 2 раза больше).

Поменялись за год и потребности: если в 2022 году больше всего бонусов списывали за строительство и культурный досуг, то в 2023 году категориями-лидерами стали супермаркеты, кафе и рестораны.

Они попали в топ-5 «Сбера», ВТБ, «Дома.РФ». В «Альфе» отмечают рост трат в магазинах на 25%, в общепите — на 53%. В ВТБ также отмечают тренд на покупку сертификатов в любимые магазины на бонусы кэшбэка.

Получают же кэшбэк клиенты банков в основном за траты в супермаркетах, товары для дома и ремонта, одежду/обувь, лекарства, такси, АЗС и прочие автоуслуги, путешествия и технику.

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