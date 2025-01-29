Объем наличных денег в обращении вырос на 230 млрд рублей за год

За прошедший год объем наличных денег в обращении увеличился почти на 230 млрд рублей, сообщили в Банке России. На 1 января 2025 года объем наличных достиг 18,7 трлн рублей. Прирост в 1,2% стал наименьшим за последние девять лет.

Ранее самый низкий прирост наличных был зафиксирован в 2016 году, когда их объем увеличился на 270,9 млрд рублей или 3%, пишут «Ведомости».

Как отметили в ЦБ, спрос на наличные был стабильным в течение 2024 года с небольшими сезонными колебаниями. Например, в апреле и декабре были заметны традиционные предпраздничные всплески спроса на наличные. В первом квартале наблюдался возврат наличных денег в банки на фоне высоких ставок по вкладам.

В структуре наличной денежной массы увеличилась доля банкнот мелких номиналов. Это связано с тем, что Банк России возобновил печать купюр номиналом пять и 10 рублей. Также в обращение начали поступать модернизированные 100-рублевые купюры.

В середине декабря Банк России подвел итоги голосования по новому дизайну купюры в 1000 рублей. Наиболее популярным символом оказался скоростной теплоход «Метеор», за который проголосовали почти 148 тыс. человек из 700 тыс.