Объем наличных денег в обращении вырос на 230 млрд рублей за год
За прошедший год объем наличных денег в обращении увеличился почти на 230 млрд рублей, сообщили в Банке России. На 1 января 2025 года объем наличных достиг 18,7 трлн рублей. Прирост в 1,2% стал наименьшим за последние девять лет.
- Новости
Ранее самый низкий прирост наличных был зафиксирован в 2016 году, когда их объем увеличился на 270,9 млрд рублей или 3%, пишут «Ведомости».
Как отметили в ЦБ, спрос на наличные был стабильным в течение 2024 года с небольшими сезонными колебаниями. Например, в апреле и декабре были заметны традиционные предпраздничные всплески спроса на наличные. В первом квартале наблюдался возврат наличных денег в банки на фоне высоких ставок по вкладам.
В структуре наличной денежной массы увеличилась доля банкнот мелких номиналов. Это связано с тем, что Банк России возобновил печать купюр номиналом пять и 10 рублей. Также в обращение начали поступать модернизированные 100-рублевые купюры.
В середине декабря Банк России подвел итоги голосования по новому дизайну купюры в 1000 рублей. Наиболее популярным символом оказался скоростной теплоход «Метеор», за который проголосовали почти 148 тыс. человек из 700 тыс.
Фото на обложке: чекарт /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
- Пройти курс «Личный опыт: как открыть магазин одежды»
- 1 Заливщик, транзитник и обнальщик: ЦБ рассказал о типах посредников при выводе похищенных средств со счетов Но некоторые дропперы (или дропы) сами не осознают своей роли в мошеннической схеме 23 марта 13:09
- 2 «Не будет и вряд ли предвидится»: в «Гознаке» исключили отмену наличных денег в России Топ-менеджер компании отметил, что сейчас у россиян на руках около 17 трлн рублей наличных 16 октября 14:19
- 3 Россия в 2022 и 2023 годах в обход запрета ввезла 2,3 млрд долларов и евро — Reuters Четверть от этой суммы получили банки в качестве оплаты за драгметаллы 12 августа 18:39
- 4 Остатки наличных на балансе «Райффайзенбанка» в июне увеличились на 23,2 млрд рублей Клиенты считают неподсанкционный банк «относительно свободным в обращении валюты» 29 июля 18:11