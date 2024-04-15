ЦБ проверяет аудитора «Киви Банка»

Проверку проводит департамент корпоративных отношений Банка России. Это подразделение отвечает за регулирование, контроль и надзор за аудиторами, которые оказывают услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке. В ЦБ, Минфине и Kept не стали комментировать информацию.

По итогам проверки регулятор может выдать аудитору предписание, в нем может содержаться предупреждение, запрос на предоставление дополнительной информации или штраф. Собеседник «Ведомостей» добавил, что наиболее жесткая мера — это исключение из списка аудиторов, которые могут оказывать услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке. Он не уверен, что регулятор станет применять такую меру к крупнейшим компаниям.

Еще один собеседник издания отмечает, что проверка Kept — первый серьезный случай, когда оценивается, как компания учитывала соблюдение Киви-банком антиотмывочного закона. До недавнего времени все проверки касались прежде всего исполнения правил аудиторской деятельности, а уже затем дополнительно по 115-ФЗ.

Банк России 21 февраля отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви Банка». После этого оказалось недоступно пополнение кошелька Qiwi, также платежная система заблокировала вывод средств. С проблемами столкнулись и клиенты других банков, сотрудничающих с Qiwi. В ЦБ позднее заявили, что у «Киви Банка», по предварительным оценкам, хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков.

Мосбиржа также сообщила, что исключит глобальные депозитарные расписки Qiwi PLC из состава индексов акций. Бумагу выведут из баз расчетов с 27 февраля

RB.RU рассказывал о том, что делать, если у вас есть вклад в «Киви Банке» и средства на Qiwi-кошельке, кому и когда вернут деньги, и как быть, если вы столкнулись с проблемами при оплате услуг.

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