ЦБ РФ ответил на идею создания российского стейблкоина

Частные стейблкоины имеют повышенные риски, потому что пул активов, лежащих в их основе, не принадлежит владельцу, считает ЦБ РФ. Кроме того, погашение по номинальной цене активов в обеспечении не гарантировано, а фактически цена стейблкоина не является стабильной.

Таким образом регулятор прокомментировал заявления Минфина о поддержке создания в России стейблкоина, привязанного к стабильному физическому активу — рублю, золоту, нефти или зерну, пишут «Ведомости».

По теме: Как биткоин, только лучше: что такое стейблкоины и почему о них все говорят

Единственное законное платежное средство в России — российский рубль, сообщил представитель ЦБ. Банк России считает цифровой рубль предпочтительной альтернативой частным стейблкоинам, «сочетающей все преимущества цифрового средства платежа и надежность полноценной валюты».

С прошлого года в России активно обсуждается регулирование криптовалют и их обращение на территории страны. Минфин готовит свою версию законопроекта «О цифровых валютах», направленного на создание легального рынка цифровых валют с установлением правил их оборота и круга участников.

Позиция Банка России насчет легализации криптовалют категорична: регулятор выступает против функционирования этого рынка. ЦБ указывал, что распространение криптовалют несет риски для благосостояния граждан, финансовой стабильности и угрозы нелегальной деятельности.

Позднее ЦБ смягчил свою позицию относительно майнинга: регулятор готов пойти на его легализацию в том случае, если реализация добытых цифровых валют будет происходить за пределами России. Также в ЦБ допускают использование криптовалют в некоторых сегментах торговых отношений.

Фото на обложке: Unsplash