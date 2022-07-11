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ЦБ РФ ответил на идею создания российского стейблкоина

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Частные стейблкоины имеют повышенные риски, потому что пул активов, лежащих в их основе, не принадлежит владельцу, считает ЦБ РФ. Кроме того, погашение по номинальной цене активов в обеспечении не гарантировано, а фактически цена стейблкоина не является стабильной.

ЦБ РФ ответил на идею создания российского стейблкоина

Таким образом регулятор прокомментировал заявления Минфина о поддержке создания в России стейблкоина, привязанного к стабильному физическому активу — рублю, золоту, нефти или зерну, пишут «Ведомости».

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Единственное законное платежное средство в России — российский рубль, сообщил представитель ЦБ. Банк России считает цифровой рубль предпочтительной альтернативой частным стейблкоинам, «сочетающей все преимущества цифрового средства платежа и надежность полноценной валюты».

  • С прошлого года в России активно обсуждается регулирование криптовалют и их обращение на территории страны. Минфин готовит свою версию законопроекта «О цифровых валютах», направленного на создание легального рынка цифровых валют с установлением правил их оборота и круга участников.
  • Позиция Банка России насчет легализации криптовалют категорична: регулятор выступает против функционирования этого рынка. ЦБ указывал, что распространение криптовалют несет риски для благосостояния граждан, финансовой стабильности и угрозы нелегальной деятельности.
  • Позднее ЦБ смягчил свою позицию относительно майнинга: регулятор готов пойти на его легализацию в том случае, если реализация добытых цифровых валют будет происходить за пределами России. Также в ЦБ допускают использование криптовалют в некоторых сегментах торговых отношений.

Фото на обложке: Unsplash

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