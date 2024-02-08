Центробанк зарегистрировал выпуск акций «ТКС Холдинга»

Банк России зарегистрировал выпуск акций и проспект ценных бумаг МКПАО «ТКС Холдинг». Структура была создана в рамках редомициляции TCS Group в Россию с Кипра.

После смены юрисдикции головная компания «Тинькофф банка» намерена сохранить листинг только на Московской бирже. Глобальные депозитарные расписки компании перестали торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE) 31 января.

Однако процедура делистинга была лишь формальной, фактически расписки TCS Group не торгуются на LSE с марта 2022 года.

Расписки компании, учтенные в российских депозитариях, будут автоматически конвертироваться в акции «ТКС Холдинг». По состоянию на 15:55 мск расписки TCS Group на Московской бирже торгуются по 3244 (-0,99%).

В ноябре прошлого года состоялась встреча Владимира Путина с представителями крупного бизнеса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, там обсуждался вопрос перевода компаний в российскую юрисдикцию.

Крупные российские компании стали проводить редомициляции после 2022 года. Летом «переезд» с Британских Виргинских Островов на остров Октябрьский Калининградской области одобрили акционеры и совет директоров VK. Также смену юрисдикции планирует HeadHunter.

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