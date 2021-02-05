Центробанк решил обучить неопытных инвесторов

Инвесторов без опыта хотят не столько обучать тонкостям биржевого рынка, сколько предупреждать о рисках и направлять на «правильные установки».

«Минимальное, что мы можем им дать, это установку — “не нести последние деньги на рынок, сначала у тебя должна быть подушка безопасности, не инвестируй на заемные деньги”», — уточнил изданию советник руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Александр Коланьков.

Коланьков добавил, что часто начинающие инвесторы совершают ошибочные продажи. Например, думают, что открывают депозит в банке, а на деле покупают его облигации, не понимая разницы между продуктами.

Точные сроки запуска программы обучения от ЦБ не уточняются. Ранее стало известно, что в 2021 году начнет работать механизм тестирования, который будет определять квалификацию инвестора и тип инструментов, которые он может использовать для своих вложений.

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