Центробанк ограничит продажу сложных инвестпродуктов неопытным инвесторам

«Банк России считает недопустимым продавать гражданам, которые делают первые шаги на финансовом рынке, инструменты, не соответствующие их знаниям и опыту», — отмечают в ЦБ.

По мнению регулятора, начинающие инвесторы могут понести потери от сложных инвестпродуктов, что приведет к разочарованию в возможностях финансового рынка.

Согласно проекту профессиональным участникам рынка будет запрещено совершать некоторые сделки по поручению или за счёт неквалифицированных инвесторов до начала тестирования.

Так, запрет распространяется на сделки с облигациями, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления определённых обстоятельств. Кроме того, регулятор запретит предлагать неквалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, если договоры заключаются не на организованных торгах.

Проект вступит в силу через 10 дней.

ЦБ в середине декабря опубликовал письмо с рекомендацией не продавать сложные инвестпродукты неквалифицированным инвесторам до введения обязательного тестирования на право их покупки. Такое тестирование по закону должно начаться с апреля 2022 года, но регулятор обсуждает с рынком перенос его на начало октября 2021 года, говорила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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