Центробанк ограничит продажу сложных инвестпродуктов неопытным инвесторам

Банк России разработал проект указания, ограничивающий продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.
«Банк России считает недопустимым продавать гражданам, которые делают первые шаги на финансовом рынке, инструменты, не соответствующие их знаниям и опыту», — отмечают в ЦБ.
По мнению регулятора, начинающие инвесторы могут понести потери от сложных инвестпродуктов, что приведет к разочарованию в возможностях финансового рынка.
Согласно проекту профессиональным участникам рынка будет запрещено совершать некоторые сделки по поручению или за счёт неквалифицированных инвесторов до начала тестирования.
Так, запрет распространяется на сделки с облигациями, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления определённых обстоятельств. Кроме того, регулятор запретит предлагать неквалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, если договоры заключаются не на организованных торгах.
Проект вступит в силу через 10 дней.
ЦБ в середине декабря опубликовал письмо с рекомендацией не продавать сложные инвестпродукты неквалифицированным инвесторам до введения обязательного тестирования на право их покупки. Такое тестирование по закону должно начаться с апреля 2022 года, но регулятор обсуждает с рынком перенос его на начало октября 2021 года, говорила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Фото: boonchoke / Shutterstock
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