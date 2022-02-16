Как необанки и финтех-единороги меняют традиционный банкинг

Необанки и финтех-стартапы уже заняли определенную нишу в мировой финансовой системе, оказывая влияние на традиционнык банки и финансовые институты. Какие качества позволяют им это делать? Как финтех-единороги соответствуют ожиданиям современных клиентов? И какие тренды составляют современный финтех-ландшафт? Рассмотрим на примерах необанков.

В 2013 году основатель Cowboy Ventures Эйлин Ли изобрела новый термин для стартапов с капитализацией более $1 млрд до IPO. В своей статье для TechCrunch она назвала их единорогами. Тогда было всего 39 крупных и успешных стартапов-единорогов. Но со временем их становилось все больше: сейчас по данным CB Insight существует около 700 единорогов с общей капитализации $2,46 трлн.

Финтех-стартапы получают каждый пятый доллар, вложенный в технологические отрасли. Второй по величине декакорн (стартап с капитализацией более $10 млрд) — американский финтех-гигант Stripe ($95 млрд).

На данный момент CB Insight признает 136 финтех-единорогов, 11 из которых — декакорны. Кроме Stripe, наиболее известные из них — шведский Klarna, британский Revolut, бразильский Nubank, индийский One97 и американский Ripple.

Тренды финтеха: что питает единорогов

Индустрия включает несколько секторов, в том числе необанкинг, платежи, страхование, инвестиции и технологии благосостояния (wealthtech). Последний охватывает различные инструменты для пенсионного планирования, торговли, криптографии, аналитики и инвестиций. Интерес к трейдингу, который возник после пандемии, а также быстрый рост криптоактивов, способствуют развитию wealthtech по всему миру.

Следующие тренды удобряют почву, на которой будущие финтех-единороги могут найти богатые пастбища.

Криптовалюты

IPO одной из крупнейших криптобирж Coinbase в апреле 2021 года стало важным событием в финансовом фире даже за рамками криптосообщества. Криптовалюты быстро развиваются, чтобы проникнуть во все доступные ниши традиционных финансов, несмотря на негативную реакцию чиновников.

Биткоин преодолел определенный психологический барьер, когда президент Сальвадора объявил самую популярную криптовалюту национальной законной валютой наряду с долларом США. Канадские финансовые регуляторы разрешили создание и обращение крипто-ETF (биржевых фондов).

Читайте по теме: Их опыт: как регулируют криптовалюты за рубежом

Многие инвесторы признали криптоактивы заменой золоту, пытаясь обезопасить вложения на фоне инфляции фиатных валют. Как ни странно, лидеры американской банковской индустрии, такие как JP Morgan Chase, Fidelity и Goldman Sachs, предлагают различные инструменты для обработки криптовалют, аналогичные тем, которые были приняты транснациональными платежными системами, такими как PayPal.

Блокчейн-решения

Кажется, что криптовалюты становятся активом, который вынуждены признать даже самые консервативные банковские структуры. Многие всемирно известные знаменитости пропагандируют криптовалюту.

Илон Маск регулярно намекает в своих твитах на более яркие перспективы биткоина и Dogecoin, в то время как SpaceX и Tesla официально инвестируют в криптовалюту.

Джек Дорси, основатель Twitter, запустил свой новый финтех-стартап Square, в частности, для использования биткоина.

Более того, криптовалюту полностью признали многие популярные финтех-организации, такие как eToro, Trade Republic и Wealthfront.

Еще одной областью, в которой криптовалюта влияет на традиционную банковскую систему, является CBDC (Цифровая валюта Центрального банка). Проще говоря, CBDC — цифровой доллар, работающий на блокчейне. В отличие от децентрализованного биткоина, CBDC создан так, чтобы находиться под полным контролем национального правительства.

Несмотря на довольно сомнительный опыт Венесуэлы, которая запустила первую национальную криптовалюту CBDC Petro в 2018 году, многие страны продолжают интенсивно развивать свою национальную криптовалюту.

Китай возглавляет движение со своим цифровым юанем, который уже запущен в нескольких китайских городах на пробной основе.

Федеральный резервный банк США экспериментирует с криптодолларом в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом.

Микроинвестиции

Пандемия продемонстрировала, что многие люди хотели бы участвовать в розничном трейдинге и микроинвестициях. Финтех-стартапы, которые предлагают такие возможности, поймали сильный попутный ветер. Они обеспечивают степень демократизации, которую трудно было себе представить в традиционном секторе инвестиций и трейдинга когда-либо прежде.

Пример №1: приложение Robinhood

Знаковое событие произошло в феврале 2021 года, когда тысячи микроинвесторов объединились через канал Reddit, чтобы достичь своей конкретной революционной цели в приложении Robinhood. Они начинают повышать цену акций компании GameStop, чья финансовая судьба, казалось, была решена крупными игроками с Уолл-стрит.

Это был первый случай, когда так называемые «хомяки» (мелкие розничные трейдеры) заставили так называемых «китов» (богатых институциональных инвесторов) отступить под давлением общественной воли. Победа была бы невозможна без инновационных финтех-инструментов, таких как Robinhood.

Приложение было запущено в 2015 году. Сейчас это финтех-декакорн с капитализацией около $20 млрд. Robinhood признается инструментом, который изменил правила игры: торговля акциями, опционами и криптовалютами без комиссии для всех желающих — это то, чего никогда не видел традиционный фондовый рынок.

Фото в тексте: Unsplash

Robinhood — это геймифицированная торговая платформа, с помощью которой обычные люди могут участвовать в IPO, покупая небольшие доли акций. Кроме того, каждый пользователь может получить так называемое кредитное плечо, чтобы распоряжаться сотнями тысяч (если не миллионами) долларов для трейдинга.

Robinhood — не единственная платформа с такими возможностями. Некоторые другие аналогичные сервисы, которые в настоящее время предоставляют управление микроинвестициями обычным мобильным пользователям: Webull (Китай), Ajaib (Индонезия), Freetrade (Великобритания). Но благодаря истории с GameStop синонимом революции в трейдинге остается лишь Robinhood.

Приложению удалось продемонстрировать, насколько болезненными могут быть высокодемократизированные подходы к финтеху для традиционных лидеров Уолл-стрит.

Роботы-консультанты

Такие финтех-инструменты, как Robinhood, появились в виде мобильных приложений в карманах миллионов людей. Создать брокерский счет можно онлайн за несколько минут, и большинство сервисов предлагают доступ к трейдингу 24/7.

В то же время не каждый микроинвестор готов смело играть на рынке. Существуют различные способы получить профессиональную консультацию об активах для инвестирования: доверенные лица, инвестиционные консультанты, онлайн-сообщества и так далее. Но самый простой подход — использовать ботов. Вот почему роботы-консультанты вновь обретают популярность.

Как правило, это автоматизированная платформа, предоставляющая различные услуги для создания личных инвестиций и управления ими. Они максимально удобны в использовании и работают по принципу «установи и забудь». Их комиссионные ниже, чем у «человеческих» финансовых консультантов. Следовательно, они хорошо подходят каждому новичку, имеющему небольшой начальный капитал.

В чем основное преимущество роботов-консультантов?

Они помогают инвесторам следовать основному принципу трейдинга: никогда не беспокоиться о колебаниях на рынке. Когда цены на актив падают, люди часто паникуют и продают его по сниженной цене. И наоборот, когда рынок растет, они покупают задорого из-за эйфории. Боты же свободны от эмоций и позволяют достичь желаемых финансовых результатов, не обращая внимания на волатильность цен.

Согласно статистике, среднегодовые темпы роста роботизированного консультирования составляют 13,5%.

К 2027 году мировой рынок роботов-консультантов обещает достичь $6,2 трлн.

Statista прогнозирует, что к 2025 году число пользователей роботов-консультантов в США достигнет 479 млн. Ожидается, что в этом году средняя сумма активов под управлением роботов-советников составит $1139.

Существуют десятки популярных инструментов, среди которых наиболее инновационными платформами являются Bibit из Китая, первый крипто-советник Macara и действительно народные приложения «все в одном» Stash и M1 Finance.

Пример №2: SoFi

Ведущая платформа роботизированного консультирования мира — Vanguard Personal Advisor Services, под управлением которой находится $212 млрд. Это полностью автоматизированный бот, который работает без какого-либо вмешательства человека. Система взимает ежегодную комиссию в размере 0,3% и требует, чтобы на счете было не менее $3 тысяч.

Требование к минимальному балансу делает бота малопривлекательным для начинающих микроинвесторов. Есть гораздо более интересный пример робота-консультанта.

SoFi — это система робо-консультирования без комиссии, для запуска которой требуется почти нулевой баланс (символический $1). Бот входит в топ-20 роботов-консультантов. Он может собирать недорогие биржевые фонды (ETF) и формировать инвестпортфолио для новичков. Кроме того, платформа предоставляет бесплатный доступ к консультантам-людям.

Бесплатные обучающие курсы доступны для каждого пользователя, который инвестирует не менее $20 в месяц. Личное финансовое планирование (PFP) также доступно для клиентов SoFi. Каждый квартал портфель автоматически ребалансируется. Система не предоставляет функции оптимизации налогообложения, поскольку эта проблема вряд ли критична для микроинвесторов-любителей с относительно небольшими портфелями.

Оценка ESG

Еще один быстро развивающийся тренд в современных финансах — ESG. Аббревиатура имеет два несколько различных толкований: управление экологическим обществом (Environment Society Governance) и управление устойчивостью окружающей среды (Environment Sustainability Governance).

Различные рейтинговые агентства оценивают ESG-компании по различным показателям и свойствам. Следовательно, ESG как социально ответственные (или основанные на этике) инвестиции можно интерпретировать по-разному.

Изменение климата, по-видимому, является основным катализатором тренда. Компании пытаются достичь высоких показателей в ESG, чтобы помочь своему бизнесу чувствовать себя хорошо в обозримом зеленом будущем.

Наглядный пример беспорядка в рейтингах ESG — Tesla Motor. С одной стороны, электромобили достаточно экологичны, чтобы сделать TSLA (акции Tesla) привлекательными для ESG-инвестирования. С другой стороны, доступный рейтинг рисков ESG компании говорит об обратном.

Читайте по теме: Что не так с ESG-инвестированием — объяснение в одном графике

Похоже, Лиза Симпсон в чем-то права, говоря об Илоне Маске, что «для парня, который любит электромобили, он определенно сжигает много ракетного топлива».

Фонды ESG: как это работает

Самый простой способ инвестировать в ESG-проекты — специализированные фонды, такие как VESGX (один из взаимных фондов Vanguard Group). Однако эко-стартапы, такие как Beyond Meat, не являются их основным направлением, как можно было бы ожидать. Фонды ESG инвестируют почти в те же акции, что и другие фонды, в некоторой степени принимая во внимание рейтинги рисков ESG.

Как отмечают многие аналитики, довольно странная логика заключается в том, что Microsoft и Starbucks фигурируют среди ESG-компаний, а Amazon, Apple и Facebook — нет.

Фото в тексте: Unsplash

Крупные фармацевтические компании также популярны среди ESG-активов, и на то есть несколько причин. Современному высокотехнологичному фармацевтическому производству требуется очень немного человеческих сотрудников, чтобы легко соответствовать модели социально ответственного бизнеса. Биотехнологии стали одним из главных столпов, на которых должен строиться новый мир после коронавируса.

Это явный признак грядущей шестой технико-экономической парадигмы, когда беспрецедентный до сих пор спрос на вакцины создаст новые транснациональные рынки, где фармацевтические компании будут почти по умолчанию иметь высокие оценки ESG.

Рейтинг ESG определенно становится одним из основных показателей для оценки активов при будущих инвестициях. Несмотря на то, что популярность гринвошинга также набирает обороты, ни инвесторы, ни стартапы не будут игнорировать ESG в будущем.

Необанкинг

Необанк — финансовая организация, которая работает только в цифровом пространстве. Покупатели посещают их через интернет, физические услуги недоступны. Необанки делятся на две группы:

лицензированные финансовые организации, способные выполнять все банковские функции;

посредники, которые сотрудничают с офлайн-банками и предоставляют своим клиентам удаленные онлайн-сервисы.

Необанкинг позволяет людям решать различные финансовые вопросы, не выходя из дома. Как цифровые разработки, так и пандемия добавляют популярности необанкам. Сегодня в мире насчитывается 256 работающих необанков, в то время как, согласно статистике, в стадии разработки находится еще больше подобных проектов.

Лидер в сегменте — Великобритания, где есть 37 необанков. Крупнейший по клиентской аудитории — бразильский необанк Nubank, насчитывающий более 30 млн владельцев счетов. Самый богатый — американский Chime с капитализацией в $14,85 млрд.

Необанки и традиционные банки

Ведущие необанки привлекли огромные инвестиции с первого дня на рынке финтеха. Венчурные фонды активно вкладываются в необанки. До недавнего времени казалось, что их основная цель — расширить возможности и вытеснить традиционные банки, в то время как прибыльность считалась просто приятным дополнением.

Еще пару лет назад пользователи и инвесторы ожидали, что необанки произведут настоящую революцию в финансах. Но происходит обратное: традиционные банки продолжают укреплять свои позиции, в то время как необанкам приходится изобретать новые бизнес-модели, чтобы получать прибыль.

Пример №3 — Starling Bank

Печальная правда заключается в том, что многие клиенты необанков предпочитают хранить свои сбережения в старых традиционных учреждениях, используя необанки для быстрых транзакций и покупок в интернете. В октябре 2020 года Starling Bank появился в заголовках мировых СМИ как первый необанк, который получил прибыль.

Положительного денежного потока всего в 800 тысяч фунтов стерлингов в месяц (около $1 млн) было достаточно, чтобы Starling стал первым прибыльным необанком. Примечательно, что этим достижением не смог похвастаться ни суперпопулярный Monzo с 5,5 млн клиентов, ни транснациональный Revolut с 13 млн аккаунтов — только Starling с 2 млн пользователей. Что помогло необанку сделать это?

Кредитный отдел Starling предлагает частные займы, бизнес-займы и овердрафты. Необанк охватил 4,4% рынка малого бизнеса Великобритании. Это мудрая стратегия, поскольку у среднего бизнес-клиента баланс счета на порядок больше, чем у частного клиента.

Кроме того, Starling был аккредитован для предоставления кредитов малому бизнесу в рамках правительственной программы CBILS по помощи предприятиям, пострадавшим из-за коронавируса. Другие кредитные продукты также приносят больше денег, чем комиссионные за транзакции. Как мы видим, необанкам нужна эволюция, а не революция, чтобы быть прибыльными.

Так или иначе, они смогли изменить банковскую индустрию, хотя и не так, как ожидали аналитики. Они не заменили монополистов, но установили новые стандарты. Благодаря им появились мобильный банкинг, инновационные цифровые сервисы и гораздо более удобные интерфейсы банковских приложений. Кроме того, необанки требуют от пользователей меньше усилий, чем традиционные банки.

Чтобы открыть учетную запись в Revolut, нужно 24 клика. Для британского HSBC потребуется 99 кликов.

Будущее не за необанками и финтех-стартапами как таковыми. Будущее за новыми финансовыми моделями, которые они внедряют.

Их конкуренция с другими ИТ-гигантами становится все более жесткой, что приведет к размыванию границ в секторе финтеха. Техногиганты будут предлагать финансовые услуги, а банки — цифровые. Многие аналитики ожидают, что какая-нибудь условная Apple или Google рано или поздно станет крупнейшей финтех-компанией и вытеснит традиционные банки.

Финтех-единороги продолжат использовать преимущества различных технологических разработок, таких как открытый банкинг. Интерфейсы последних предоставляют больше возможностей для свободного обмена финансовыми данными. Они создадут инновационные финтех-надстройки, которые помогают охватить больше B2B-ниш для малого и среднего бизнеса, фрилансеров и индивидуальных предпринимателей.

По мере роста числа клиентов финтех-стартапы и необанки будут создавать собственные экосистемы для укрепления своих позиций на рынке. Это приведет к такого рода конкуренции, что финансовые учреждения и поставщики технологий будут казаться неразличимыми.

Источник.