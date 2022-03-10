SoFi Technologies — обзор компании

Традиционным банкам приходится конкурировать с финтех-компаниями и необанками, предлагающими большую финансовую свободу, удобство управления бюджетом по меньшей стоимости. Для инвесторов появление банковских диджитал-продуктов означает уверенность в завтрашнем дне. Для финтех-компании SoFi Technologies это убеждение стало основой бизнеса.

Для молодежи, живущей в неопределенности, необанки стали возможностью спокойно управлять своими финансами из любой точки мира — в приложении или через браузер. SoFi предоставляет возможность управлять своими финансами в любой ситуации без посещения офиса — на стажировке в университете, в командировке и даже в другой стране.

Финтех-платформа SoFi — это сервис для качественного управления финансами с помощью планирования бюджета, инвестиций, студенческих займов, накоплений, рефинансирования и защиты денежных средств. SoFi Technologies — необанк, финтех-компания, работающая исключительно в онлайне. Несмотря на отсутствие физических офисов, компания предоставялет все стандартные банковские услуги.

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История компании

Компания Social Finance была создана студентами для студентов. Появившись в 2011 году в Стэнфорде, изначально компания строилась на финансировании студентов бывшими выпускниками. Ее цель — создать связи между бывшими и нынешними студентами, помочь учащимся скорее «встать на ноги».

Уже к 2014 SoFi начинает выдавать потребительские кредиты и привлекает миллиард долларов инвестиций, а в 2016-м запускает собственную программу кредитования SoFi at Work, предлагая компаниям ввести льготы для сотрудников. В 2020 году SoFi Technologies приобретает Galileo Financial Technologies и находит клиентов за пределами США — на территории Мексики.

В начале 2021 года компания подписывает документы о приобретении Golden Pacific Bank. Это стало ключевым стратегическим шагом на пути SoFi к получению устава национального банка — этот документ приравнивает финтех-компанию к государственным банкам США и предоставляет новые возможности в выдаче кредитов.

В начале 2022 года компания официально приобрела статус государственного банка США. Генеральный директор SoFi Энтони Ното прокомментировал: «Новый статус повышает нашу способность помогать еще большему количеству людей правильно распоряжаться своими деньгами и реализовывать свои амбиции».

За последние два года клиентов платформы и обслуживаемых счетов стало больше почти в два раза.

На сегодня SoFi — это 2 тыс. сотрудников и более 3 млн пользователей. Среди инвесторов необанка — Softbank, Citadel, Morgan Stanley.

Какие услуги и продукты предоставляет?

Компания работает в трех основных сегментах:

Кредиты. SoFi предлагает кредитные карты, ссуды для студентов и работающего населения.

SoFi предлагает кредитные карты, ссуды для студентов и работающего населения. Galileo. Финансовая платформа для компаний со всего мира — набор API, связывающих получателей платежей с банками.

Финансовая платформа для компаний со всего мира — набор API, связывающих получателей платежей с банками. Услуги по управлению финансами и системы их контроля.

Основные продукты по финансам и кредитованию — SoFi Money, SoFi Invest и SoFi Credit Card. Платформа SoFi At Work создана для того, чтобы простые работники могли получать льготы. SoFi Relay призвана помочь управлять активами, следить за счетами и кредитным рейтингом. SoFi Protect — это услуги по страхованию от партнеров SoFi Technologies.

Бизнес-модель компании

Первоначально SoFi использовала бизнес-модель P2P, основанную на личных знакомствах — основатели компании обращались к своим знакомым обеспеченным выпускникам и заключали с ними сотрудничество, а ссуды предлагались только студентам, желающим рефинансировать свои кредиты. По мере роста потребовался переход на другую бизнес-модель. SoFi выросла, появились новые продукты, которые уже не вписывались в эту модель.

Оставаясь избирательными в выборе надежных партнеров, SoFi перешла на продуктовую бизнес-модель с основным доходом с комиссий и реферальных сборов и стала предлагать отдельные продукты заемщикам из самых разных сфер, опираясь при этом на карьерный опыт, доходы и расходы клиента и его образование, в отличие от обычных банков, использующих стандартные кредитные рейтинги.

Принцип работы платформы прост: компания привлекает инвесторов, которые вкладываются в кредитный фонд, и выдает займы за счет этих средств. Сотрудник, или студент, воспользовавшийся займом для собственного развития, получает новую квалификацию, начинает зарабатывать больше и вносит платежи по займу. Инвесторы получают доход, а SoFi — комиссионную часть.

Бизнес-модель SoFi направлена на бывших студентов, молодых экспертов и прочих потребителей, которым требуется гибкая и простая в использовании система займов и рефинансирования для развития своей квалификации или бизнеса.

Для них компания разработала «суперприложение», в котором можно совершать платежи, отслеживать кредитный рейтинг и заниматься инвестициями, брать и возвращать кредиты и многое другое, недоступное пользователям стандартных банковских приложений.

SoFi утверждает, что благодаря гибкому рефинансированию заемщики экономят до 20 000 долларов США.

На чем зарабатывает SoFi Technologies

Чистый прирост дохода компании составляет примерно 200 млн долларов в год. Согласно рейтингу TipRanks, купленные за последние три месяца акции оцениваются в 1,5 млрд долларов США. Эксперты платформы Nasdaq утверждают, что к 4 кварталу 2022 года стоимость акций компании может вырасти на 60%.

Эти результаты получены благодаря партнерам SoFi. Решение позволяет формировать большое количество реферальных сборов, например, за осуществление транзакций. Так, источники дохода SoFi Technologies можно разделить на несколько:

Реферальные сборы за услуги у партнеров.

Комиссии платежной сети за обмен, получаемые в результате работы SoFi Money.

Сборы за услуги для предприятий, например, за возможность перечисления средств и льготного финансирования своих сотрудников.

Брокерские сборы — доход с комиссионных в результате продажи акций SoFi Technologies на биржах.

Проценты от продажи собственных продуктов — SoFi Invest и SoFi Money. Чистый доход основывается на остатке средств на счетах пользователей.

Информация об акциях SoFi

Сегодня SoFi постоянно наращивает количество участников платформы и объем продаж. За предыдущий год участников стало вдвое больше, а объем продаж вырос с 2,05 млн до 4,2 млн.

В конце прошлого года акции SoFi Technologies пошли на спад, но уже через пару месяцев взлетели на 19,32%, до $14,39 за акцию. По мнению экспертов, теперь рост акций стабилизировался и может считаться надежным.

Business Insider сообщил, что стабильный рост акций обусловлен разрешением на создание SoFi Bank после покупки Golden Pacific Bancorp.

Темп роста кредитных продуктов несколько снизился из-за моратория США на выплаты для получения высшего образования в связи с пандемией. Срок действия этого моратория закончится в мае 2022 года, после чего, по мнению экспертов, популярность кредитов может увеличиться.

Аналитики Refinitiv рассмотрели акции SoFi Technologies. Они уверены, что покупать акции SoFi Technologies выгодно в долгосрочном плане. Как сообщает Reuters, рейтинг компании остается стабильным несмотря на мировые экономические волнения, а акции и продукты обещают будущий рост.

В России можно стать официальным участником торгов с ноября 2021 года. Например, на СПБ Бирже бумаги доступны для торговли под тикером SOFI.

Текст: Елена Беккер

Фото на обложке: Michael Vi / Shutterstock