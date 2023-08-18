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Истории

7 стартапов из Европы, которые создают технологии для инвесторов

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Венчурные капиталисты и частные инвесторы часто вынуждены использовать устаревший и медленный софт. Им на помощь приходят стартапы, предлагая инструменты для автоматической оценки компаний, доступа к венчурным фондам, сбора финансовых данных на одной платформе и оптимизации внутренних рабочих процессов.

В подборке — 7 fintech-стартапов из Европы, создающих технологические решения для инвесторов.

7 стартапов из Европы, которые создают технологии для инвесторов

ПО для оценки

73 Strings 

  • Штаб-квартира: Франция.
  • Год основания: 2018.
  • Финансирование: $10 млн.

73 Strings предлагает платформу на базе ИИ, которая ускоряет трудоемкий процесс оценивания стартапов. Она состоит из двух частей: сервиса для сбора данных, извлекающего основную информацию о компаниях из документов, и автоматизированного инструмента для оценки, который можно масштабировать согласно потребностям различных инвесторов.

В июле компания привлекла $10 млн в раунде серии A от Blackstone и FISV.

Инвестиционные платформы

TreasurySpring 

  • Штаб-квартира: Великобритания.
  • Год основания: 2016.
  • Финансирование: $34,5 млн.

TreasurySpring — платформа, позволяющая диверсифицировать риски и совершать краткосрочные инвестиции, например в виде обеспеченного или корпоративного кредита. Компания также помогает выполнять нормативные требования, необходимые для того, чтобы инвестировать средства в банки. Она работает с учреждениями, управляющими крупными суммами, такими как венчурные компании и те, что входят в индекс FTSE.

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В июне TreasurySpring получила $19 млн в раунде серии B, который возглавил Balderton Capital.

Sidekick 

  • Штаб-квартира: Великобритания.
  • Год основания: 2022.
  • Финансирование: $4,2 млн.

Sidekick нацелена на розничных инвесторов в возрасте 29-49 лет и с доходом примерно $102-230 тыс. в год, которые хотят увеличить свое состояние. Компания предлагает активное управление портфелем, образовательные инструменты, возможность совершать частные инвестиции и вкладываться в криптовалюты.

В октябре прошлого года компания привлекла $4,2 млн в рамках предпосевного раунда, который возглавил Octopus Ventures.

Further 

  • Штаб-квартира: Великобритания.
  • Год основания: 2021.
  • Финансирование: $350 тыс.

Further — краудфандинговая платформа для более широкой аудитории, позволяющая инвестировать от $1,3 тыс. в фонды, которые обычно не принимают небольшие суммы. По словам основателя, их клиенты относятся к самым богатым слоям населения, близки к сфере стартапов, либо знают о возможностях инвестиций, но пока не имеют к ним доступа.

Обновления основного ПО

Finbourne

  • Штаб-квартира: Великобритания.
  • Год основания: 2016.
  • Финансирование: $53,2 млн.

Finbourne предлагает функционально совместимый подход к управлению данными. Ее клиенты — компании, которые занимаются глобальными инвестициями, банкингом и фондовыми рынками.

Она предлагает платформу для сводного обзора финансовых данных во фронт-, мидл- и бэк-офисах с помощью подхода, ориентированного на API и облачные технологии.

Zilo 

  • Штаб-квартира: Великобритания.
  • Год основания: 2020.
  • Финансирование: $16,7 млн.

Zilo предлагает услуги трансфер-агенства компаниям по управлению активами и хедж-фондам, помогая им повысить эффективность работы. Платформа оснащена широким спектром функций — от регистрации и корпоративных действий до управления налогами и данными.

Компанию возглавляет Фил Гоффин, сооснователь стартапа по разработке автоматизированного инструмента для инвестиционных фондов Calastone.

Adaptive

  • Штаб-квартира: Великобритания.
  • Год основания: 2012.
  • Финансирование: не привлекает средства от внешних инвесторов.

Программа Adaptive помогает участникам фондовых и товарных рынков создавать индивидуальные инструменты для управления рабочими процессами, торговые платформы и прочие решения на замену устаревшему ПО.

Источник.

Фото на обложке: YURII MASLAK / Shutterstock

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