Тренды PropTech: как технологии меняют то, как мы живем, работаем и инвестируем

Несмотря на ажиотаж вокруг виртуальной недвижимости , физическое жилье не теряет актуальность, оставаясь необходимостью и важным объектом инвестиций. При этом она не лишена проблем — и вот как их решают технологические компании.

Решение финансовых проблем строительной отрасли

Пандемия стала причиной нехватки рабочих рук и сбоев в цепочках поставок. Это отразилось на затратах и темпах строительства, поскольку спрос на большее и лучшее жилье продолжает расти. Компании пытаются помочь отрасли оцифровать и тем самым снизить затраты и ускорить проекты. Одна из областей, требующих изменений, — финансовая сторона строительства.

Такие компании, как CoFi и Built, предоставляют андеррайтинг и выдачу кредитов на строительство. Это позволяет генеральным подрядчикам быстрее платить субподрядчикам. Для рабочей силы, которой необходимо получать зарплату, это одно из важнейших преимуществ, отмечает Бен Нарасин из Tenacity Venture Capital. Затем эти компании смогут получать более выгодные кредиты.

Они также переводят миллиарды долларов из того, что было бумажными чеками, в цифровые платежи, говорит Марк Голдберг из Index Ventures.

Ключевое слово — бесконтактный

За последние два года изменился физический мир, а значит, и технологии управления физическими пространствами. Отели и офисы внедряют способы, позволяющие управлять пространствами бесконтактно и дистанционно. Это обеспечивает безопасность сотрудников и клиентов во время пандемии и экономит деньги на персонале.

Также они используют технологии для управления недвижимостью, от контроля доступа, такого как биометрия и аппаратное обеспечение для распознавания лиц, до программного обеспечения для удаленной регистрации и управления, говорит Зейн Джаффер, партнер Blue Field Capital.

Тем временем агенты по недвижимости помогают покупателям жилья оставаться в безопасности во время пандемии, демонстрируя объекты удаленно. Изменения затронули инструменты для покупок на дому, проверку и другие аспекты.

Мы будем монетизировать дома помимо ипотеки

Цены на недвижимость растут, и найти жилье стало сложнее даже для арендаторов. Кто-то обнаружил, что владеет жильем, но не наличными, и хочет зарабатывать. Такие компании, как Point, Unison и Hometap, могут приобрести долю в жилье (скажем 10%), чтобы обеспечить доступ к наличным деньгам в качестве альтернативы кредиту. У других возникают проблемы с покупкой жилья из-за растущего спроса.

Divvy Homes и ZeroDown предлагают потребителям другой путь к домовладению — аренду с последующим выкупом. По мере роста процентных ставок эти альтернативные механизмы финансирования могут вызывать больший интерес.

Инвестиции в недвижимость станут доступнее

Нехватка жилья и высокий спрос привели к росту стоимости жилья. Инвесторы это заметили. Фондовый рынок волатилен, и поэтому все больше людей выбирают инвестиции в жилье. С помощью таких сервисов, как Roofstock, индивидуальные инвесторы могут покупать дома для одной семьи в качестве инвестиций или покупать доли через Fundrise.

Такие предложения ранее были доступны состоятельным инвесторам в фонды недвижимости, но новые продукты делают эти услуги доступными для розничных инвесторов.

Помощь взрослеющему населению

Население планеты стареет, и все больше людей хотят дольше оставаться в своих домах или не могут позволить себе переехать в дома престарелых. Это может означать потребность в таких продуктах, как инструменты ИИ для удаленного мониторинга состояния здоровья пожилых людей, которые сообщат о падении, и смарт-устройства, которые могут обнаруживать утечки или возгорания.

Также будут внедрены услуги по запросу, которые обеспечат транспортировку людей на встречи или будут выполнять домашнюю работу. Наконец, существует потенциал для увеличения спроса на продукты VR — в рыночном сегменте, который разработчики метавселенной, возможно, не рассматривают.

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