Что не так с ESG-инвестированием — объяснение в одном графике

Тем не менее недавний анализ показывает, что все не так хорошо, как кажется.

В этом году инвесторы вложили более $120 млрд в биржевые фонды, которые позиционируются как объединяющие компании с высокими показателями ESG. По сравнению с прошлым годом объем инвестиций увеличился вдвое, и, по данным Bloomberg, к 2025 году он может достичь $1 трлн. Это сделает ESG-фонды одним из самых популярных продуктов на рынке.

Предполагается, что ESG-фонды перенаправляют капитал в сторону корпораций, которые заботятся о социальном и экологическом благополучии. Однако BlackRock и другие популярные биржевые фонды, работающие в этом направлении, определяют ESG и формируют свои портфели вокруг этого понятия по-разному.

В результате углеродный след многих ESG-фондов не намного ниже, чем у S&P 500 — так показал анализ Джордана Уолдрепа, директора по инвестициям TrueMark Investments.

Уолдреп высчитал показатель углеродоемкости (количества выбросов углекислого газа на $1 млн доходов) среди компаний, которые торгуются на нескольких популярных ESG-фондах. В своих подсчетах он использовал данные по выбросам, опубликованные самими компаниями.

Усреднив результаты по каждому фонду, он сравнил их с S&P 500, выступившим в качестве ориентира. Оказалось, что их углеродоемкость ниже, чем у S&P 500, в основном потому что в них не входят большинство крупных нефтегазовых компаний. Тем не менее многие ESG-фонды все же имели достаточно высокие показатели.

Интенсивность выброса парниковых газов у популярных ESG-фондов. Данные: TrueMark Investments

Комплексный анализ, проведенный в августе экономистами из фрацузской бизнес-школы EDHEC Business School, показал: основная проблема заключается в том, что управляющие портфелями, даже из ESG-фондов, как правило, не придают особого значения климатическому воздействию.

Аналитики обнаружили, что рыночная капитализация все еще является самым важным фактором, определяющим, будет ли компания включена в фонд и в каком объеме. Прочие ESG-показатели, такие как справедливая оплата труда для женщин, также превосходят по значению климатические факторы.

Поэтому, говорится в отчете, любой фонд, который выступает за борьбу против изменения климата, но не использует климатические данные при рассмотрении как минимум половины акций, «следует рассматривать как подвергающийся высокому риску гринвошинга».

Согласно расследованию Bloomberg, компании, устанавливающие ESG-рейтинги, также иногда неправильно интерпретируют корпоративные данные, которые скорее показывают, как изменение климата повлияет на компанию, чем наоборот. На это уже обратили внимание регуляторы. Например, Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует дело о подразделении по управлению активами Deutsch Bank. Утверждается, что финансовый конгломерат мог завысить ESG-показатели своих продуктов. Кроме того, регуляторы США, Европы и других стран уже рассматривают новые правила по раскрытию данных, связанных с ESG, и выдаче такой маркировки компаниям. Источник.