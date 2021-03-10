Центробанк отреагировал блокировкой счетов на манипуляцию акциями через Telegram

Центробанк (ЦБ) впервые обратил внимание на попытку влиять на цену акций с помощью Telegram-каналов. Регулятор заподозрил, что участники рынка таким способом попытались разогнать стоимость ценных бумаг компании «Россети Юг», и заблокировал ряд счетов.

На торгах на Мосбирже 5 марта в 16:00 объемы торгов акциями «Россети Юг» выросли с нескольких сотен тысяч рублей — до 10 млн, а стоимость ценных бумаг поднималась почти на 5%, рассказал РБК глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«Это нерыночное ценообразование продолжалось порядка получаса», — добавил Лях. По его словам, затем автоматические системы начали искать, с чем это могло быть связано, и привели к выявлению действий в мессенджере. В обнаруженных Telegram-каналах состояли от пятисот до нескольких тысяч человек. В постах была названа ценная бумага и опубликован призыв к её покупке. Далее стояло указание «дождаться роста и закрывать позиции на новичках, которые зашли на хайпе».



Лях добавил, что регулятор уже «установил лица, которые вовлекали в такую деятельность, и лица, которые принимали в ней участие».

Для предотвращения дальнейших нарушений Банк России поручил заблокировать брокерские счета 60 физических лиц. Лях отметил, что в дальнейшем ЦБ даст окончательную квалификацию этим действиям и выявит, имело ли место манипулирование.