Центробанк предложил варианты регулирования экосистемы

Банк России предложил обсудить, как регулировать экосистемы. Среди предложений регулятора значится разработка «государственной экосистемы», ограничения доли крупнейших экосистем в некоторых секторах экономики и запрет на обязательные пакеты услуг.

Банк России представил доклад для общественных консультаций «Экосистемы: подходы к регулированию». В документе говорится, что необходимо изучить развитие современных экосистем и их роли в экономике. Кроме того, сообщается, что нужно выработать подходы к регулированию деятельности экосистем.

Обсуждение продолжится до 1 июня 2021 года. Центробанк обращает внимание на тенденцию, когда прогрессивные финансовые организации трансформируются в технологические компании и создают вокруг себя экосистемы, включающие и нефинансовые услуги. Технологические компании же встраивают финансовые услуги в продуктовую линейку своих экосистем. В качестве примера в данном случае регулятор привел «Сбер», «Тинькофф», ВТБ, «Яндекс», Mail.ru Group и МТС.

«Нерегулируемое развитие экосистем может привносить новые риски как для участников экосистем, так и для иных экономических субъектов, на которые влияет их деятельность, и для экономики в целом. Такими рисками становятся риски недобросовестной конкуренции и монополизации отдельных сегментов рынка, дискриминации участников экосистемы, монополизации технологий, неправомерного использования персональных данных клиентов, недостаточный уровень информационной безопасности и защиты от мошенничества», — отмечается в докладе.

В Центробанке заявили о необходимости минимизировать негативные последствия «неконтролируемого развития» экосистем в РФ. Как отмечается, нужно модернизировать регуляторное поле.

Оптимальным сценарием специалисты сочли формирование структуры отечественного рынка, в которой несколько крупных отечественных экосистем будут конкурировать не только друг с другом, но и с зарубежными компаниями. Однако нишевые поставщики и менее крупные платформы, обслуживающие потребительский спрос вне экосистем также должны сохраниться.

Также Центральный Банк предложил разделять определения цифровых платформ и экосистем. На законодательном уровне для них должны установить квалифицирующие признаки. Помимо этого в докладе сообщается о том, что необходимо создать открытую модель доминирующих экосистем, к которой предполагается доступ конкурирующих внеплатформенных участников.

«Важно также учитывать фактор недискриминационности при формировании поисковой выдачи товаров и услуг для потребителя в экосистеме: предложения различных производителей, если они представлены на платформе, должны быть заметны на ней и иметь равные возможности борьбы за внимание клиента с иными участниками платформы», — подчеркивается в докладе.