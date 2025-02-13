Что такое генеральная доверенность

Когда гражданин собирается продать квартиру или автомобиль, но не имеет на это времени, он передает данное право другому лицу. Юридически оформить такие отношения можно через простую или генеральную доверенность. В статье узнаете, что такое доверенность, как ее оформить и какие существуют виды доверенностей с примерами образцов.

Что называется доверенностью

Документ, на основании которого одно лицо передает права другому.

Он составляется 2 сторонами:

доверителем, частично передающим полномочия;

представителем (поверенным, доверенным лицом), получающим права.

Для однократных операций используют разовые документы. Неограниченное количество действий можно совершать с помощью общей (генеральной) доверенности.

Официально оформленный документ дает право:

продавать и покупать движимое и недвижимое имущество;

подписывать исковые требования, подавать встречные иски, заключать мировые соглашения;

представлять интересы доверителя в суде, административных учреждениях, правоохранительных органах или ФССП;

участвовать в процессуальных действиях;

получать корреспонденцию, в том числе заказных писем;

обрабатывать персональные данные;

передоверять полномочия третьему лицу.

Доверитель имеет такие права и обязанности:

наделять поверенного полномочиями согласно установленному списку;

отзывать документ по своему усмотрению в любое время;

отвергать кандидатуру, выбранную представителем для передоверия;

оформлять документ и передавать его доверенному лицу;

покрывать расходы поверенного или выдавать ему деньги в качестве предоплаты;

принимать условия, согласованные доверенным лицом в рамках соглашения;

выплачивать вознаграждение, если оно оговорено в договоре.

Поверенный наделяется такими полномочиями:

правом отказаться быть доверенным лицом;

самостоятельно реализовать обязательства;

искать замену для себя, если такая вероятность прописана в договоре;

точно выполнять порученное в рамках соглашения;

быстро передавать ценности, документы, деньги, которые получены в ходе реализации полномочий;

уведомлять доверителя о ходе выполнения поручения.

Как оформить доверенность

Простую письменную доверенность оформляет в свободной форме лицо, передающее полномочия. Для этого ему нужны паспорта участников соглашения, устав и выписка из ЕГРЮЛ для организаций.

Нотариальное оформление документов происходит по алгоритму. Нужно:

Собрать комплект документов. Прийти с ним к нотариусу. Составить черновик. Проверить правильность подаваемой информации. Дождаться, пока юрист распечатает документ. Подписать его.

За удостоверение надо уплатить пошлину. Ее размер зависит от вида доверенности и степени родства, если договор заключают родственники.

Что надо записать в доверенность

Если генеральная доверенность выдана юридическим лицом, в ней надо указать такую информацию:

название компании;

организационно-правовую форму предприятия;

ИНН;

ОГРН;

КПП;

фамилию, имя, отчество руководителя;

наименовании организации или Ф. И. О. гражданина, которому выдается разрешение;

идентификационные данные представителя — ОГРН, ИНН для юридического и реквизиты паспорта для физического лица;

список передаваемых прав и полномочий;

возможность передоверия;

порядок реализации полномочий — совместно или единолично;

дату выдачи (без нее доверенность считается недействительной);

срок действия, если он установлен.

Документ визируют генеральный директор или лицо, имеющее на это право по уставу.

Генеральная доверенность, выданная физическим лицом, содержит:

фамилии, имена, отчества сторон договора;

даты их рождения;

адреса регистрации;

данные паспортов;

список делегируемых полномочий;

продолжительность действия разрешения;

дату выдачи;

подписи доверителя и представителя.

Кто заверяет документ

Генеральная доверенность выдается юридическими лицами и гражданами. Большинство полномочий они передают в простой бумажной форме.

Нотариальное удостоверение нужно для того, чтобы:

продать и купить недвижимость;

подать заявление о постановке ее на учет в Кадастровой палате;

получить дубликат свидетельства о браке;

собрать документы для регистрации бизнеса в ИФНС.

Оформить у юриста можно доверенность, составлять которую в нотариальной форме не надо.

Заверить может не только нотариус

В исключительных случаях документ, равный по силе нотариально заверенному, могут выдавать:

администрация места лишения свободы от лица заключенного;

руководство лечебного учреждения для получения пенсии, пособий, заработной платы, ценной корреспонденции от имени пациента;

командир воинской части для военнослужащего в местах, недоступных для нотариуса;

администрация социального учреждения для подопечных, находящихся в нем;

руководитель российского консульства для лиц, находящихся за пределами РФ;

администрация населенного пункта, в котором нет нотариуса.

Виды доверенностей

Юридического определения генеральной доверенности нет. Формулировку используют из-за простоты и удобства.

В зависимости от объема передаваемых прав и полномочий доверенность бывает:

Разовой, для выполнения установленного действия. Это могут быть получение товаров на складе, продажа автомобиля или недвижимости. Специальной, для совершения регулярных однородных операций. Например, для получения экспедитором грузов, кассиром наличных или финансовых документов. Общей, или генеральной, с самым широким набором полномочий. С ней получатель имеет право совершать любые действия: вести дела в суде, управлять движимым и недвижимым имуществом.

Отдельно выделяют передачу прав в виде передоверия. Получатель генеральной доверенности делегирует их третьему лицу в силу обстоятельств, защищающих интересы доверителя.

В зависимости от числа лиц, представляющих стороны договора, доверенность бывает:

односторонней, когда документ подписывают по одному доверителю и представителю;

многосторонней, если участников сделки с любой стороны более двух.

По форме составления доверенность бывает:

письменной простой,

удостоверенной нотариусом.

По сроку действия документ составляют:

срочный, действующий в течение установленного периода;

бессрочный, отменяемый только в исключительных ситуациях.

В зависимости от сферы действия генеральная доверенность бывает:

банковской,

почтовой,

судебной.

Отдельно выделяют представительские генеральные доверенности.

Они нужны для:

участия в исполнительном производстве;

взаимодействия с ФНС;

работы с муниципалитетами;

сотрудничества с прокуратурой или МВД.

Примеры доверенностей и образцы

Точной формы для составления документа нет. Ее составляют по рекомендациям с указанием списка полномочий.

Покупка и продажа недвижимости

Покупка и продажа недвижимости третьим лицом происходит только на основании нотариально удостоверенного документа.

В нем дополнительно указывают:

адрес квартиры;

размер доли, если жилье продается не целиком;

право на получение денег от покупателя.

В список полномочий добавляют право представлять доверителя в следующих органах:

Росреестре,

МФЦ,

банках,

миграционном отделе МВД.

Если в сделке участвует несовершеннолетний, документ от его имени визирует представитель — родитель, опекун, усыновитель. Подростки старше 14 лет подписывают доверенность с их согласия. Независимо от возраста детей сделку одобряют в органах опеки.

Получение почты

Согласно нормам, забирать корреспонденцию на почте имеет право только адресат или его поверенный. Для получения письма или посылки у поверенного должны быть с собой удостоверение личности и доверенность. Если представитель и адресат имеют аккаунт на «Госуслугах», надо назвать оператору код из СМС или push-уведомления, пришедшего доверителю.

Получить разные почтовые услуги можно с помощью таких доверенностей:

Вид Заказное письмо, посылка, бандероль, мелкий пакет Ценные отправления Денежные переводы, пособия, пенсии Нотариальная + + + Заверенная на почте + + - Выданная на работе, по месту учебы, лечения + - -

На автомобиль

Согласно ПДД, доверенность для езды на чужой машине не нужна. Для этого надо иметь с собой свидетельство о регистрации транспортного средства и полис ОСАГО с вписанным представителем.

Продать машину или забрать ее со штрафстоянки по этим документам нельзя. Совершать такие действия можно на основании доверенности, написанной от руки или распечатанной на бланке, загруженном из Сети. В документ надо внести информацию о владельце и автомобиле.

Пример документа.

Банковская

При открытии депозита и во время его действия у вкладчика есть право передавать полномочия по получению денег и его пополнению другому гражданину.

Подтвердить документ можно:

в нотариальной конторе;

у начальника ИТУ, где осужденный отбывает наказание;

по месту работы или учебы;

у главного врача стационара, в котором доверитель лечится;

в консульстве РФ, если гражданин находится за рубежом;

у командира в/ч по месту службы.

Проще всего заверить документ в банке при открытии вклада. Менеджер финансовой организации распечатает и заверит его, клиенту надо только заполнить доверенность данными о себе и поверенном.

Образец банковской доверенности.

Для суда

Судебная доверенность для суда может быть заверена:

нотариусом;

руководителем на работе или по месту учебы;

директором УК или ТСЖ;

командиром в/ч;

начальником ИТУ;

российским консулом;

главврачом стационара или руководителем социального учреждения;

администрацией местного муниципалитета, если в населенном пункте нет нотариуса.

Арбитражные дела, административные споры и представительство выше юрисдикции субъекта ведут поверенные с высшим юридическим образованием.

Пример судебной доверенности.

Методы проверки подлинности документа

Для передачи прав организации и граждане часто выдают простую письменную генеральную доверенность.

Такие документы нигде не зарегистрированы, поэтому проверить их можно такими способами:

Позвонить в компанию или гражданину, обозначенному как доверитель. Зайти на портал ФНС и в сервисе ЕГРЮЛ/ЕГРИП проверить реквизиты лица, которым подписана генеральная доверенность. Право совершать такие действия предоставляется директору или лицам, перечисленным в выписке.

Генеральную доверенность с правом совершения действий с имуществом, долями в бизнесе, долговыми обязательствами часто подают нотариусу для удостоверения. Юрист обязан зарегистрировать ее в реестре ЕИС нотариата — бесплатном сервисе Федеральной нотариальной палаты. Информация об отмене также вносится в базу данных.

Проверить подлинность документа можно так:

Зайти на портал ФНП. Ввести реквизиты (дату, номер). Нажать на кнопку поиска.

Если документ действующий, в новом окне появится уведомление с такой информацией:

регистрационным номером,

датой внесения в реестр,

отметкой об отсутствии сведений об отмене.

Только что выданное разрешение не всегда сразу появляется в электронной базе. Но если его выдали 3-4 дня назад, а информации о нем в системе нет, то подлинность документа считается недоказанной. За подтверждением надо обратиться к нотариусу, заверившему доверенность.

Отзыв доверенности

Согласно ст. 188 Гражданского кодекса РФ, доверенность перестает действовать, если:

закончился ее срок;

гражданин, получивший доверенность, отказался от своих полномочий;

организация, выдавшая или получившая документ, прекратила существование из-за слияния, разделения, присоединения к другой компании;

доверитель или любой гражданин, выдавший совместно разрешение, отменил его;

началась процедура банкротства в отношении какой-либо стороны соглашения;

представитель, получивший генеральную доверенность, или доверитель, выпустивший ее, умер, признан недееспособным, безвестно отсутствующим.

Аннулировать полномочия и передачу прав, оформленных в простой письменной форме, можно с помощью передачи распоряжения об отмене поверенному.

Затем надо действовать таким образом:

отправить уведомление, подписанное усиленной квалифицированной подписью, в Федеральную нотариальную палату на портале организации;

подать объявление в «Коммерсанте», если УКЭП отсутствует.

Через месяц после получения уведомления или публикации стороны договоренности признаются извещенными.

Заверенную нотариусом доверенность отменяют через него же. Для этого юрист или лицо, передавшее права и полномочия, составляют распоряжение. Затем нотариус обращается к Реестру отмененных доверенностей и ставит в нем отметку. Так как ресурс открытый, на следующий день всех участников сделки признают оповещенными, а договоры, подписанные после этой даты, — недействительными.

Аннулировать консульскую доверенность можно через дипломатическое представительство России. Для отмены или передоверия надо лично оформить заявление, уплатить консульский сбор. В представительстве выдадут распоряжение, которое нужно передать доверенному.

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