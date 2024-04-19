Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Просто *****: «Одноклассники» начали автоматически скрывать нецензурную лексику

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Одноклассники» добавили возможность автоматического скрытия нецензурной лексики во всех публичных текстах, в том числе комментариях и статусах. Бранные слова будут закрываться «звездочками» — это может привести к снижения уровня токсичного общения, считают в компании.

Просто *****: «Одноклассники» начали автоматически скрывать нецензурную лексику

Социальная сеть «Одноклассники» выпустила обновление, в котором дала пользователям возможность скрывать ненормативную лексику в автоматическом режиме. Нецензурные слова будут закрываться «звездочками», рассказали в компании.

Опция позволяет скрывать бранные слова во всех публичных текстах, в том числе комментариях, статусах, подписях к видео и фотографиям. Чтобы включить функцию, нужно зайти в дополнительные настройки «публичности» и запустить фильтрацию нецензурной лексики.

В «Одноклассниках» считают, что скрытие бранных слов позволит снизить уровень токсичного общения и защитит пользователей от оскорблений. По собственным данным соцсети, за последние четыре года пользователи стали использовать нецензурную лексику в общении реже на 58%.

В апреле 2023 года похожую функцию запустила соцсеть «ВКонтакте» — ненормативная лексика заменяется набором символом.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как продвигать бизнес в «Одноклассниках»
  2. 2 Социальные сети для бизнеса: откуда и как доставать лиды в новой реальности
  3. 3 «Одноклассники» и «VK Образование» проведут бесплатные мастер-классы по IT для студентов
  4. 4 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
  5. 5 Даже Путин в курсе: как и почему надо работать с «Одноклассниками»

ВОЗМОЖНОСТИ

20 апреля 2024

Цифровой марафон

21 апреля 2024

Летние школы Яндекса 2024

21 апреля 2024

Инвестиционный сезон ФРИИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ