Просто *****: «Одноклассники» начали автоматически скрывать нецензурную лексику

«Одноклассники» добавили возможность автоматического скрытия нецензурной лексики во всех публичных текстах, в том числе комментариях и статусах. Бранные слова будут закрываться «звездочками» — это может привести к снижения уровня токсичного общения, считают в компании.

Социальная сеть «Одноклассники» выпустила обновление, в котором дала пользователям возможность скрывать ненормативную лексику в автоматическом режиме. Нецензурные слова будут закрываться «звездочками», рассказали в компании.

Опция позволяет скрывать бранные слова во всех публичных текстах, в том числе комментариях, статусах, подписях к видео и фотографиям. Чтобы включить функцию, нужно зайти в дополнительные настройки «публичности» и запустить фильтрацию нецензурной лексики.

В «Одноклассниках» считают, что скрытие бранных слов позволит снизить уровень токсичного общения и защитит пользователей от оскорблений. По собственным данным соцсети, за последние четыре года пользователи стали использовать нецензурную лексику в общении реже на 58%.

В апреле 2023 года похожую функцию запустила соцсеть «ВКонтакте» — ненормативная лексика заменяется набором символом.

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