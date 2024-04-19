Просто *****: «Одноклассники» начали автоматически скрывать нецензурную лексику

«Одноклассники» добавили возможность автоматического скрытия нецензурной лексики во всех публичных текстах, в том числе комментариях и статусах. Бранные слова будут закрываться «звездочками» — это может привести к снижения уровня токсичного общения, считают в компании.
Социальная сеть «Одноклассники» выпустила обновление, в котором дала пользователям возможность скрывать ненормативную лексику в автоматическом режиме. Нецензурные слова будут закрываться «звездочками», рассказали в компании.
Опция позволяет скрывать бранные слова во всех публичных текстах, в том числе комментариях, статусах, подписях к видео и фотографиям. Чтобы включить функцию, нужно зайти в дополнительные настройки «публичности» и запустить фильтрацию нецензурной лексики.
В «Одноклассниках» считают, что скрытие бранных слов позволит снизить уровень токсичного общения и защитит пользователей от оскорблений. По собственным данным соцсети, за последние четыре года пользователи стали использовать нецензурную лексику в общении реже на 58%.
В апреле 2023 года похожую функцию запустила соцсеть «ВКонтакте» — ненормативная лексика заменяется набором символом.
Фото на обложке: rafapress /
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