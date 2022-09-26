Банки изменили условия по выдаче наличных с валютных счетов и вкладов

ЦБ России изменил условия по выдаче наличных с валютных счетов и вкладов: зачисленную с 9 сентября валюту предлагается получить в рублях по курсу ниже установленного регулятором. При этом Банк России продлил запрет на взимание комиссий с таких операций, узнали «Известия».

По состоянию на 13:00 23 сентября официальные курсы ЦБ составили 59,8 рублей/доллар и 58,9 рублей/евро. А офисе «Альфа-банка» применяют курс 51,8 рублей/доллар, а в ВТБ — 54,1 рублей/доллар. При этом и в других банках значения в течение дня постоянно меняются.

Ранее Банк России изменил правила выдачи наличных: если средства были зачислены после 9 сентября, банки имеют право устанавливать собственный курс конвертации.

С началом июня россияне вновь увеличили спрос на наличные деньги — с 1 по 9 июня их объем в обращении вырос на 150,4 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем год назад, когда отток наличных вырос на 97,5 млрд рублей.

Максимальный спрос на наличные деньги в России был зафиксирован в первую неделю после начала спецоперации. С 25 февраля по 4 марта отток наличности составил почти 2,7 трлн рублей. Только за 25 февраля в обращение поступило 1,4 трлн рублей.

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