Цены на зарядки для iPhone выросли в 2,5 раза

В России в 1,5-2,5 раза выросла стоимость зарядок для iPhone. В феврале официальные ритейлеры продавали их за 1,9 тыс. рублей, то сейчас цена выросла практически до 4,5 тыс. рублей.

Повышение цен сказалось на спросе на эти девайсы: в первом полугоднии рынок адаптеров для смартфонов просел на 40% в штуках и на 30% в деньгах. Здесь говорится и об оригинальных, так и небрендированных устройствах, сообщили «Известия».

Причина подорожания зарядок — на рынке практически нет конкуренции со стороны «серых» магазинов. Продавцы не спешат завозить зарядки, чтобы перепродавать их с небольшой прибылью.

Еще одно объяснение взлетевших цен — снижене спроса на зарядки для смартфонов. В 2021 году покупатели запаслись аксессуарами, поэтому не спеша за новыми. Поэтому ритейлеры повышают цены на них, чтобы заработать на таких гаджетах.

В конце июня в российских сервисных центрах Apple стал наблюдаться дефицит запчастей для iPhone. Больше всего не хватает экранов и аккумуляторов.

Ремонт смартфонов теперь может занимать в среднем от трех до пяти рабочих дней с учетом доставки запчастей. При этом сроки могут увеличиться.

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