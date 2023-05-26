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Приложение ChatGPT для iOS стало одним из самых успешных новых продуктов на рынке

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Приложение ChatGPT для iOS стало одним из самых успешных новых продуктов на рынке. За шесть дней с момента релиза его скачали свыше 500 тыс. раз. Сейчас официальное приложение чат-бота доступно для загрузки в более чем 40 странах.

Приложение ChatGPT для iOS стало одним из самых успешных новых продуктов на рынке

Официальное бесплатное приложение чат-бота ChatGPT для iOS за шесть дней с момента релиза достигло отметки в 500 тыс. скачиваний. Об этом пишет TechCrunch.

Такой резкий старт сделал приложение чат-бота от OpenAI одним из самых успешных новых продуктов на рынке. По информации из карточки приложения ChatGPT в App Store, оно занимает первое место в категории Productivity и доступно для загрузки в более чем 40 странах.

Релиз приложения ChatGPT для iOS состоялся 18 мая. В первые пять дней после релиза в США приложение установили 480 тыс. раз.

Фото на обложке: Diego Thomazini / Shutterstock

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