В России 81% руководителей поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю. При этом только 4% компаний рассматривают такую возможность только в ближайшие три года. Об этом свидетельствуют результаты исследования hh.ru, с которыми ознакомились «Известия».

81% работодателей выступили за сокращение рабочей недели