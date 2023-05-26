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81% работодателей выступили за сокращение рабочей недели

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России 81% руководителей поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю. При этом только 4% компаний рассматривают такую возможность только в ближайшие три года. Об этом свидетельствуют результаты исследования hh.ru, с которыми ознакомились «Известия».

81% работодателей выступили за сокращение рабочей недели

Главным плюсом четырехдневки называют уменьшение выгорания у сотрудников, основным недостатком — необходимость урезания зарплат.

 В настоящее время российский бизнес не готов к таким изменениям из-за недостаточно стабильной экономики, считают эксперты.

  • В мае 2023 «бизнес-патриоты» предложили ввести в России шестидневную рабочую неделю. Инициативу объясняют тем, что сейчас потребность российской финансово-экономической системы в допинвестициях сохраняется. Обращение направлено в Минтруда. В условиях кризиса это поможет повысить прочность российской экономики, достигнуть технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от зарубежных институтов, считают в ассоциации.

Фото на обложке: nampix / Shutterstock

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