Китай начал налоговые проверки крупнейшего производителя iPhone Foxconn

Китайские власти начали расследование в отношении Foxconn — крупнейшего в мире производителя iPhone и поставщика Apple. Компанию проверяют налоговые и природоохранные органы страны.

Как сообщает китайская газета Global Times, налоговая служба КНР провела проверку дочерних предприятий Foxconn в провинциях Гуандун и Цзянсу. Структуры, занимающиеся вопросами природных ресурсов, проверили заводы компании в провинциях Хэнань и Хубэй.

Издание не уточняет причины расследования и прочие детали проверок. При этом Global Times приводит комментарий замдекана Тайваньского исследовательского института при Сямэньском университете Чжана Вэньшэна.

Специалист отметил, что аудит и расследования в области землепользования — обычная процедура, которая бы применялась к любой компании, подозреваемой в нарушении законов страны.

«Соблюдение законодательства везде, где мы работаем по всему миру, является основополагающим принципом Hai Technology Group (Foxconn), — цитирует Reuters заявление пресс-службы Foxconn. — Мы будем активно сотрудничать с соответствующими органами власти по необходимым вопросам и операциям».

Как подчеркивает Bloomberg, в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань располагается крупнейшая фабрика по производству iPhone, которой управляет Foxconn. Агентство связывает причины расследования с политической деятельностью основателя группы Терри Гоу.

В августе миллиардер сообщил о выдвижении на пост президента Тайваня и в сентябре покинул совет директоров Foxconn из-за стартовавшей кампании.

Бизнесмен заявил, что «не подчинится угрозам Китая» и КНР придется объясняться перед всем миром, если остановка производства из-за политического давления приведет к перебоям поставок главным клиентам компании, таким как Apple, Tesla и Amazon.

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