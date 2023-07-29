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В 2023 году россияне купили на 70% больше китайских машин, чем годом ранее

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российский автопром стал одной из наиболее пострадавших от санкций отраслей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Вместе с тем, спрос обеспечивают в основном китайские автомобили. С января по май 2023 года россияне приобрели на 71% больше китайских машин, чем за тот же период годом ранее.

В 2023 году россияне купили на 70% больше китайских машин, чем годом ранее

По данным ЦМАКП, по сравнению с 2019 годом снижение составило 11%. Самый незначительный ущерб понесли предприятия, которые выполняли госзаказы, в частности, железнодорожное машиностроение, авиа-и судостроение, а также производство военной техники.

Самыми чувствительными к санкционному давлению стали производители компьютеров и электроники, а также металлических изделий.

По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, в автопроме критично сократился выпуск, а при выстраивании новых логистических цепочек увеличились и транспортные издержки. Транспортное машиностроение в настоящее время работает «в режиме дефолта», отмечает эксперт.

Собственного производства в области автомобильной промышленности для обеспечения реального спроса сегодня не хватает, говорит управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

По ее словам, машины зарубежных марок собирают с иностранными компонентами. На фоне ухода крупных иностранных автоконцернов первенство занял Китай, который получил в России существенный рынок.

Китайские производители строят заводы с нуля или занимают мощности покидающих рынок компаний. На фоне отсутствия конкуренции продажи китайских машин бьют рекорды. По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по май текущего года российские автолюбители купили на 71% больше китайских машин, чем годом ранее.

«Внатуральном выражении это свыше 70 тыс. штук. В ближайшие годы прирост продаж, скорее всего, будет двузначным. При этом о развитии российских автомобилей, произведенных целиком из отечественных комплектующих, к сожалению, говорить не приходится», — отмечает Косарева.

Фото на обложке: Media_works / Shutterstock

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