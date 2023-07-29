В 2023 году россияне купили на 70% больше китайских машин, чем годом ранее

Российский автопром стал одной из наиболее пострадавших от санкций отраслей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Вместе с тем, спрос обеспечивают в основном китайские автомобили. С января по май 2023 года россияне приобрели на 71% больше китайских машин, чем за тот же период годом ранее.

По данным ЦМАКП, по сравнению с 2019 годом снижение составило 11%. Самый незначительный ущерб понесли предприятия, которые выполняли госзаказы, в частности, железнодорожное машиностроение, авиа-и судостроение, а также производство военной техники.

Самыми чувствительными к санкционному давлению стали производители компьютеров и электроники, а также металлических изделий.

По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, в автопроме критично сократился выпуск, а при выстраивании новых логистических цепочек увеличились и транспортные издержки. Транспортное машиностроение в настоящее время работает «в режиме дефолта», отмечает эксперт.

Собственного производства в области автомобильной промышленности для обеспечения реального спроса сегодня не хватает, говорит управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

По ее словам, машины зарубежных марок собирают с иностранными компонентами. На фоне ухода крупных иностранных автоконцернов первенство занял Китай, который получил в России существенный рынок.

Китайские производители строят заводы с нуля или занимают мощности покидающих рынок компаний. На фоне отсутствия конкуренции продажи китайских машин бьют рекорды. По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по май текущего года российские автолюбители купили на 71% больше китайских машин, чем годом ранее.

«Внатуральном выражении это свыше 70 тыс. штук. В ближайшие годы прирост продаж, скорее всего, будет двузначным. При этом о развитии российских автомобилей, произведенных целиком из отечественных комплектующих, к сожалению, говорить не приходится», — отмечает Косарева.

Фото на обложке: Media_works / Shutterstock