Компания выходцев из «Яндекса» и «Газпром-медиа» запустила социальные платформы про музыку и видео

Компания ESN, которую основали бывшие менеджеры «Яндекса» и «Газпром-медиа», запустила социальные платформы про музыку и видео. «Панч» – это «студия в кармане» и инструмент продвижения начинающих артистов, Chips – видео-комьюнити для общения и совместного создания контента.
О запуске проектов RB.RU рассказал представитель ESN. Оба приложения доступны в App Store и скоро появятся в Google Play.
«Панч» представляет собой «студию в кармане», где можно записывать и продвигать музыку. В приложении есть готовые биты, вокальные эффекты, студийные настройки. В платформу встроена нейросеть, которая может создать текст песни на основе нескольких слов.
Для продвижения артистов в проект приглашаются представители музыкальной индустрии. В качестве партнеров выступает в том числе лейбл ПМИ, работающий с IOWA, Zivert.
Тестирование бизнес-моделей «Панча» запланировано на первый квартал 2023 года. Среди вариантов монетизации – роялти-модель, где приложение будет лейблом, зарабатывающим на релизах артистов, пока рекламы в видеоленте, введение дополнительных платных функций либо транзакционная модель.
Chips – это видео-комьюнити, где его участники создают контент вместе и общаются в тредах. Цепочки видео могут попадать в рекомендательную ленту. В приложение встроен видеоредактор. Целевая аудитория проекта – люди в возрасте от 16 до 21 года.
Разработка обоих приложений началась в 2021 году, развитие проекта Chips продолжается и сейчас.
ESN основали бывшие менеджеры «Яндекса» Дмитрий Ушанов и Виталий Григораш, а также Александр Самборский, Борис Малеев и Галина Дегтярева из «Газпром-медиа». Дегтярева была в корпорации инвестиционным директором.
ESN привлекала инвестиции от подразделения Сбербанка, но позже выкупила у него свою долю. Размер текущих инвестиций, а также их источники компания не раскрывает.
Фото на обложке: Kane Reinholdtsen /
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