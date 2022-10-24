Компания выходцев из «Яндекса» и «Газпром-медиа» запустила социальные платформы про музыку и видео

Компания ESN, которую основали бывшие менеджеры «Яндекса» и «Газпром-медиа», запустила социальные платформы про музыку и видео. «Панч» – это «студия в кармане» и инструмент продвижения начинающих артистов, Chips – видео-комьюнити для общения и совместного создания контента.

О запуске проектов RB.RU рассказал представитель ESN. Оба приложения доступны в App Store и скоро появятся в Google Play.

«Панч» представляет собой «студию в кармане», где можно записывать и продвигать музыку. В приложении есть готовые биты, вокальные эффекты, студийные настройки. В платформу встроена нейросеть, которая может создать текст песни на основе нескольких слов.

Для продвижения артистов в проект приглашаются представители музыкальной индустрии. В качестве партнеров выступает в том числе лейбл ПМИ, работающий с IOWA, Zivert.

Тестирование бизнес-моделей «Панча» запланировано на первый квартал 2023 года. Среди вариантов монетизации – роялти-модель, где приложение будет лейблом, зарабатывающим на релизах артистов, пока рекламы в видеоленте, введение дополнительных платных функций либо транзакционная модель.

Chips – это видео-комьюнити, где его участники создают контент вместе и общаются в тредах. Цепочки видео могут попадать в рекомендательную ленту. В приложение встроен видеоредактор. Целевая аудитория проекта – люди в возрасте от 16 до 21 года.

Разработка обоих приложений началась в 2021 году, развитие проекта Chips продолжается и сейчас.

ESN основали бывшие менеджеры «Яндекса» Дмитрий Ушанов и Виталий Григораш, а также Александр Самборский, Борис Малеев и Галина Дегтярева из «Газпром-медиа». Дегтярева была в корпорации инвестиционным директором.

ESN привлекала инвестиции от подразделения Сбербанка, но позже выкупила у него свою долю. Размер текущих инвестиций, а также их источники компания не раскрывает.

Фото на обложке: Kane Reinholdtsen / Unsplash