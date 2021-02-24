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В Москве состоится форум фрилансеров «Цифровые воротнички 2021»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

14 апреля пройдет форум «Цифровые воротнички 2021», посвященный проблемам фрилансеров и заказчиков. Участники смогут посмотреть дискуссии вживую, а также присоединиться к онлайн-трансляции.

В Москве состоится форум фрилансеров «Цифровые воротнички 2021»

Перед участниками выступят эксперты в сфере фриланса:

  • Анатолий Орлов, генеральный директор биржи FL.ru;
  • Кирилл Аношин, основатель биржи Freelance.ru;
  • Андрей Фадеичев, основатель биржи контента eTXT.ru;
  • Виктория Кияченко, руководитель департамента массового бизнеса компании QIWI, и другие.

Спикеры обсудят рынок фриланса, регулирование, технологические инструменты для комфортной работы, виртуальные команды, образование, профессии будущего и другие темы.

Подробности и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: 80's Child / Shutterstock

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