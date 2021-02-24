14 апреля пройдет форум «Цифровые воротнички 2021», посвященный проблемам фрилансеров и заказчиков. Участники смогут посмотреть дискуссии вживую, а также присоединиться к онлайн-трансляции.

В Москве состоится форум фрилансеров «Цифровые воротнички 2021»