Владельцы кинотеатров подсчитали, сколько потеряли из-за отмены голливудских премьер

Кинотеатральный бизнес испытал серьезный удар – владельцы кинозалов подсчитали, что в апреле денежные сборы упали больше чем наполовину. Снизилась и посещаемость сеансов – главной причиной назвали отмену голливудских премьер.
О падении денежных сборов кинотеатров рассказали в ассоциации владельцев кинотеатров. Статистику приводит «Коммерсант».
В апреле текущего года по сравнению с апрелем года предыдущего кинотеатры собрали на 54% меньше денег. В абсолютном выражении это 1,39 млрд рублей против 3 млрд рублей. Если сравнивать предыдущим месяцем текущего года, то падение сборов ускорилось – в марте оно составило 44%.
Падает и посещаемость киносеансов, сообщили в ассоциации. В апреле кинотеатры приняли на 52% меньше зрителей (5 млн), чем в том же месяце 2021 года.
На падение сборов и интерес россиян к походам в кинотеатры повлияла отмена практически всех голливудских премьер после приостановки деятельности американских кинокомпаний в России. Например, в марте россияне не увидели нового «Бэтмена», а в апреле – сиквел «Фантастических тварей».
Российские киносети ранее предупредили, что будут вынуждены закрыть часть своих залов в торговых центрах из-за сокращения выручки и количества зрителей.
Фото на обложке: Mars0hod /
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