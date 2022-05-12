Киносети планируют закрыть часть своих залов в ТЦ

Российские киносети намерены закрыть ряд своих залов в торговых центрах. В марте зарубежные прокатчики приостановили свою деятельность в России, а без новых релизов на экранах стали показывать другие фильмы, в том числе и советские. Это привело к резкому сокращению зрителей и выручки.

При этом арендная плата осталась фиксированноу. При таком раскладе кинозалы не могут работать в прежнем режиме, рассказал «Известиям» один из владельцев комплекса в Москве, который участвует в таких переговорах.

У многих кинозалов, по его словам, заключены договоры, в которых отсутствуют условия для разрыва отношений. Предполагается, что они заключены до конца срока действия документа. Поэтому сеть «Формула кино/Синема парк» планирует обсудить, какими могут быть условия для остановки партнерства, отметил он.

Ранее Минкультуры сообщило о приеме заявок на господдержку кинотеатров: субсидии на прокат в этом году дебютных отечественных фильмов, снятых при финподдержке ведоства, а также неигровых картин.

В министерстве добавили, что власти поддержат прокат игровых фильмов с 1 июня по 30 сентября 2022 года; размер одной субсидии — до 4 млн рублей. К тому же, правительство поддержало расширение действия «Пушкинской карты» на все российские фильмы до конца мая, а не только фильмы, созданные при госучастии.

В первой половине марта на фоне отмены премьер иностранных киностудий выручка объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» упала в два раза, на столько же снизилась и посещаемость кинотеатров по всей стране.

Кроме того, Ассоциация владельцев кинотеатров 3 марта 2022 года сообщила об угрозе ликвидации всей отрасли кинопоказа и попросила правительство и Минкульт предоставить киносетям господдержку. Чтобы поддержать кинотеатры, российские кинокомпании «Наше кино» и «Мельница» ранее сообщили о планах выпустить в повторный прокат свои фильмы и мультфильмы: «Брат», «Брат-2», «Три богатыря» и др.

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