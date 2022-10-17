Почти половина кинозалов в России закрылись из-за санкций

Из-за санкций и ухода зарубежных киностудий количество работающих кинозалов в России сократилось почти наполовину. Из 5,7 тысяч залов до сих пор открыты только 59%. Если раньше репертуар планировали на полгода-год, то сейчас – максимум на три месяца, говорят участники рынка.

По словам главы ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, к августу 41% кинозалов в России были закрыты, сообщил он ТАСС. Всего в стране 5,7 тысяч кинозалов – в некоторых крупных кинотеатрах, располагающих 12 залами, работают только половина из них, уточнил эксперты.

Что касается кинотеатров, то из-за санкций и их последствий в виде нехватки контента в России закрылись 150 кинотеатров – это 7% от общего количества в 2,1 тысяч площадок.

Воронков отметил, что если раньше кинотеатры планировали репертуар на полгода-год, то сейчас горизонт планирования сократился до трех месяцев, а по показу фильмов зарубежного производства никто уже прогнозы не строит.

Крупнейшие киностудии Голливуда, в числе которых Warner Bros., Paramount Pictures и другие, приостановили работу с прокатчиками в России после начала спецоперации на Украине. Премьеры этих киностудий не выходят в России с весны 2022 года.

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