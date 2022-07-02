Международный депозитарий заблокировал счет «Росбанка»

Международный депозитарий Clearstream Banking официально сообщил о блокировке корреспондентского счета «Росбанка» после того, как 29 июня 2022 года Великобритания ввела персональные санкции в отношении Владимира Потанина, мажоритарного владельца ПАО «Росбанк».
Блокировка означает, что банк-корреспондент Clearstream Banking «Росбанк» больше не может получать доходы от ценных бумаг, выпущенных за пределами России и деноминированных в иностранной валюте.
30 июня 2022 года Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало генеральную лицензию, предписывающую банку и его дочерним компаниям свернуть все операции до 30 июля 2022 года.
Эта лицензия позволит клиентам вывести остатки средств в рублях с основного счета Clearstream Banking за пределы системы депозитария.
О том, что французская группа Societe Generale намерена продать «Росбанк» инвесткомпании Interros Capital Владимира Потанина было известно еще в апреле.
После появления новости в СМИ «Росбанк» дал официальный комментарий газете «Коммерсант»:
«Решение Clearstream не окажет существенного негативного влияния на операционную деятельность Росбанка, который продолжает работать в штатном режиме».
Фото на обложке: Nadya So /
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