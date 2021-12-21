Количество закрытых российских компаний упало до минимума за шесть лет

Количество закрытых компаний в России за 2021 год сократилось до минимума за шесть лет, свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.
За 11 месяцев 2021 года количество закрывшихся предприятий сократилось относительно аналогичного периода коронакризисного 2020 года на четверть (25,9%), сообщил ТАСС со ссылкой на исследование FinExpertiza. Рынок покинули 345,7 тыс. компаний против 466,23 тыс. годом ранее.
В результате количество закрытых бизнесов за период с января по ноябрь оказалось на минимуме с 2015 года, как и разница между открытыми и ликвидированными предприятиями, отмечают авторы исследования. Если в прошлом году за 11 месяцев количество закрытых бизнесов превысило число открытых на 269,68 тыс., то в 2021 году перевес сократился до 143,43 тыс. (количество новых запущенных бизнесов в этом году выросло незначительно - с 196,6 тыс. до 202,2 тыс.).
Число закрытий предприятий особенно заметно снизилось в Псковской области (на 67,6%), Кабардино-Балкарии (-62,7%), Ингушетии (-62,3%), Калининградской области (-61,1%), Оренбургской области (-56%), Чувашии (-53%), Красноярском крае (-51,2%), Якутии (-43,9%), Адыгее (-43,5%) и Мордовии (-42,6%).
В то же время в 15 регионах ликвидация бизнесов участилась. Наименее жизнеспособными оказались предприятия в Чукотском автономном округе (закрытия увеличились на 90,9%), Ставропольском крае (+67,7%), Липецкой области (+63,8%), Бурятии (+45%), Республике Алтай (+41,2%), Карелии (+27%), Томской области (+21,5%), Алтайском крае (+12,7%), Камчатском крае (+8,7%) и Магаданской области (+7,9%).
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: UfaBizPhoto /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Треть россиян загадают в новогоднюю ночь желание в виде высокой зарплаты
- 2 Эксперты оценили объем взяток в госзакупках почти в 6,6 трлн рублей
- 3 Школьники хотят начать карьеру в геймдеве, но боятся неодобрения от родителей – исследование
- 4 Как взаимодействовать с разными типами современных потребителей — исследование
- 5 Хотите провести исследование при разработке продукта? Вот что необходимо учесть
ВОЗМОЖНОСТИ
22 декабря 2021
24 декабря 2021
25 декабря 2021