МТС объявил о расширении географии своей облачной инфраструктуры

Облачный провайдер #CloudMTS расширяет федеральную зону покрытия, теперь подключить виртуальную инфраструктуру можно в 11 регионах. Ранее доступ к ней был только в столичном регионе, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новосибирске. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Теперь покрытие распространяется на Татарстан, Краснодарский край, Свердловскую, Иркутскую, Нижегородскую области и Пермский край.

Первой новой площадкой провайдера стала Казань. В компании уточнили, что для организации телеком-инфраструктуры использовались программно-определяемые системы хранения данных. За счет этого развернуть облако можно без привязки к оборудованию конкретного производителя.

За счет такого подхода услуги для клиентов обходятся дешевле на 40%, при соблюдении стандартно высокого SLA по доступности – 99,95%, отмечают в компании.

По словам директора по развитию продуктов CloudMTS Веры Баевой, наступает эпоха граничных вычислений, и компания хочет быть первой, кто предложит такие услуги клиентам по всей стране.

«Здесь у #CloudMTS есть преимущество: собственная сеть волоконно-оптических каналов связи, и более 70 тысяч площадок с подведенной техникой и электричеством. На них можно развернуть любую необходимую клиенту нагрузку. Новый формат сервиса поможет нашим заказчикам существенно снизить затраты, ускорить передачу данных и усилить информационную безопасность», — сказала Баева.

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