Индийская платформа Teachmint для онлайн-уроков привлекла $20 млн в раунде B. Среди инвесторов — фонд с российскими корнями CM Ventures и американский фонд Learn Capital. Об этом RB рассказали в пресс-службе CM Ventures.
С помощью платформы учителя могут проводить групповые онлайн-уроки в режиме реального времени, непрерывно общаться с учащимися и автоматизировать рабочие процессы и управлять денежными потоками. В течение года с момента запуска более 1 миллиона учителей из более чем 5000 городов зарегистрировались на Teachmint.
Это уже второй раунд финансирования компании, в котором принимает участие CM Ventures. В мае этого года Teachmint привлекла $16,5 млн от фондов Learn Capital при участии CM Ventures, Lightspeed и Better Capital.
Teachmint основана выпускниками IIT Bombay и IIT Delhi — Михиром Гуптой, Пайодж Джайном, Дивьяншем Бордиа и Аншуманом Кумаром. В июне число пользователей платформы достигло 5 млн. Приложение платформы заняло первое место в рейтинге бесплатных образовательных приложений в Google Play Store в Индии.
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Фото: Rido/Shutterstock
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