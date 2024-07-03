Coca-Cola продлила срок действия товарного знака в России до 2034 года

Роспатент продлил срок действия исключительного права на товарный знак Coca-Cola американской компании The Coca-Cola Company до 26 августа 2034 года. Соответствующая запись в реестр была внесена 19 июня 2024 года. На изменения обратил внимание RB.RU.
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Право американской Coca-Cola на товарный знак Coca-Cola распространяется 6-й класс МКТУ, в том числе на банки и крышки.
Срок действия товарного знака истекал в августе 2024 года.
Ранее компания подала заявки в Роспатент на регистрацию своих знаков в России, речь шла о напитках Coca-Cola, Fanta и Sprite. Заявки были поданы 5 апреля и проходят экспертизу. Помимо указанных напитков Coca-Cola регистрирует в РФ товарные знаки для напитков Coke Studio, соков Minute Maid, энергетического напитка Powerade и чистой воды Bonaqua.
Дочерняя структура Coca-Cola, ирландская European Refreshments, также подала заявку на регистрацию знака Schweppes для алкогольных и безалкогольных напитков. Ирландское подразделение DP Beverages Unlimited Company регистрирует торговую марку для чая и безалкогольных напитков Fuze tea в двух вариантах исполнения.
В марте 2022 года Coca-Cola сообщила о приостановке работы в России, а в июне компания объявила о прекращении продаж и производства своих напитков на территории РФ.
После этого число аналогов Coca-Cola в России выросло на 10%. К концу июля 2022 года, по подсчетам NielsenIQ, в магазинах можно найти было колу от 186 брендов.
В конце августа основатель «Теремка» Михаил Гончаров сообщил, что российское подразделение Coca-Cola HBC, переименованное в «Мултон Партнерс», начнет выпускать популярную газировку под новым названием — «Добрый кола».
Партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али сообщал изданию «Ведомости», что регистрация своих международных брендов может говорить о намерении производителя в будущем вернуть их на российский рынок.
Фото на обложке: VPales /
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