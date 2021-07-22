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Соревнование по алгоритмическому программированию Codenrock Battle пройдет онлайн

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

14 августа пройдет онлайн-соревнование Codenrock Battle. Участникам предстоит решить пять задач по алгоритмическому программированию. Победители получат промокоды «Яндекс.Еды» и мерч Codenrock.

Соревнование по алгоритмическому программированию Codenrock Battle пройдет онлайн

После регистрации участникам предложат решить три тестовые задачи. Выполнять их не обязательно, но они позволят потренироваться перед соревнованием.

Во время Codenrock Battle участники решат пять задач с помощью одного из языков программирования: Java, Python, JavaScript, PHP, Kotlin, C++, C# или Go. Затем организаторы оценят правильность и скорость решения и выберут 10 победителей.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.

Фото на обложке: Unsplash

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