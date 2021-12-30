Google, Meta и Telegram погасили долги по штрафам в России за отказ удалить запрещенный контент

Google полностью погасила долги по штрафам, которые компании назначили в России за отказ удалить запрещенный контент. То же самое сделали Meta и Telegram. В сумме три компании выплатили 40,5 млн рублей.

Google выплатила в пользу бюджета РФ 8,5 млн рублей долга по штрафам, которые компании выписали за нарушение российского законодательства, пишет «Интерфакс».

Сотрудники службы судебных приставов прекратили в отношении Google три исполнительных производства о взыскании штрафов. Впрочем, компанию не один раз признавали виновной в отказе удалить запрещенный контент.

По штрафам за аналогичные правонарушения уже рассчитались Meta и Telegram. Компания Марка Цукерберга пополнила российский бюджет на 17 млн рублей, Павла Дурова – на 15 млн рублей.

Общая сумма штрафов, которые по решению российского суда назначили Meta (Facebook), Google, TikTok, Telegram, WhatsApp с начала текущего года, составила 200 млн рублей.

Отметим, что в конце декабря суд в России наложил на Meta и Google оборотные штрафы за систематическое неудаление запрещенного контента – иностранным компаниям такие штрафы выписали впервые. Meta должна выплатить 1,99 млрд рублей, Google – 7,2 млрд рублей.

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