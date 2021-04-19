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Компания «Биомикрогели» привлекла 1 млрд рублей инвестиций от основателя фонда Zoom Capital

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Компания «Биомикрогели», выпускающая экологичную продукцию под брендом Wonder Lab, привлекла 1 млрд рублей инвестиций от Грегори Беренштейна – основателя фонда Zoom Capital. Средства планируют направить на укрепление позиций компании на глобальном рынке.

Компания «Биомикрогели» привлекла 1 млрд рублей инвестиций от основателя фонда Zoom Capital

«Биомикрогели» работает b2c-рынке: производят чистящие средства, в частности для домашней уборки, которые позиционируются компанией как полностью биоразлагаемые, а также средства для очистки воды и твёрдых поверхностей от сильных загрязнений – разливов масла и нефтепродуктов. Продукцию «Биомикрогелей» использовали для ликвидации последствий аварии в Норильске.

«Компания “БиоМикроГели” только начинает завоевывать масштабные по объему индустрии — рынок средств для ухода за домом оценивается в $170 млрд, рынок производства растительных масел — в $230 млрд, а рынок воды, используемой для промышленных нужд — в $16,5 млрд», – отметил инвестор Грегори Беренштейн.

В 2020 году компания открыла 7 новых офисов в России и по одному в Европе и Азии, расширила линейку товаров до 70 позиций. Бренд Wonder Lab попал в топ-10 брендов года по версии Forbes. «Биомикрогели» владеют 80-ью патентами в 62 странах мира, включая США, Канаду, страны Европы и Азии.

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Фото: официальный сайт компании Wonder Lab.

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