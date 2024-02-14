Почти 40% компаний применяют IT-решения на базе ИИ

В России почти 40% компаний применяют IT-решения на базе искусственного интеллекта, в финансово-экономическом блоке этот показатель составляет всего 22%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследовании Kept.

Ключевой барьер для технологии — неоднородность данных информационных систем, отмечают авторы работы. При этом сами компании не готовы выделить этот фактор в качестве основной причины.

Чаще всего представители организаций называли отсутствие необходимости применения ИИ — 29%, недостаток информации о его возможностях — 27% и отсутствие инфраструктуры — 22%.

Аналитики объясняют: разрозненность данных — первоисточник и верхнеуровневый фактор тех препятствий, о которых говорит бизнес, как и полного отказа от ИИ.

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